Як часто змінювати воду коту — прості поради для здоров'я мурчика

Чорний кіт п'є воду з миски. Фото: depositphotos.com

Якісна та чиста вода для вашого мурчика не менш важлива, ніж збалансована їжа. Адже здоров'я напряму залежить від того, що п'є кіт. Брудна, неочищена або застояна вода може стати причиною поганого самопочуття та різних захворювань.

Тож, розповідаємо, як часто слід змінювати воду та яку краще наливати вашому котику.

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Як часто міняти воду коту

Ветеринари зазначають, що кожен господар має міняти воду в котячій мисці мінімум двічі на день — вранці та ввечері.

Щобільше, трапляються випадки, коли робити це потрібно ще частіше. До прикладу, якщо ви побачили, що в мисці з водою знаходяться шматочки їжі, міняти вміст потрібно відразу.

Чи можна наливати кішкам водопровідну воду

Котики досить часто звертають свою увагу на проточну воду з крана, дехто з пухнастиків люблять гратися з крапельками або маленьким струмінчиком.

Проте, у жодному разі не можна дозволяти котам пити воду з-під крана, адже в ній міститься дуже багато хлорки, яка негативно впливає на травлення і сечовивідну систему чотирилапих.

Якщо у вас вдома встановлені фільтри, то в такому випадку можна не боятися поїти свого улюбленця водопровідною водою.

Кіт біля мисок з водою та їжею. Фото: dreamstime.com

Чому кішкам не можна пити кип'ячену воду

Багато хто наливає котикам кип'ячену воду, адже вона вже "не сира" і начебто не така страшна як з-під крана. Проте, за словами ветеринарів, це також не найкращий варіант.

Річ у тім, що у воді такого типу після кип'ятіння збільшується концентрат солей, що може спровокувати у кота сечокам'яну хворобу.

Яку воду слід наливати коту

Щоб вода приносила вашому домашньому улюбленцю користь, слід наливати йому м'яку воду з питних джерел. У такій воді зберігається найбільша кількість корисних елементів.

Також можна поїти кота якісною бутельованою водою.

Кішка п'є води з керамічної миски. Фото: google.com

У які ємності можна наливати воду котам

Одна з головних умов — миска або поїлка має бути достатньо широкою, щоб вуса (вібриси) не зачіпали краї напувалки. Інакше кішки можуть відчувати дискомфорт і взагалі відмовитися від цієї ємності. Це спонукає їх шукати джерело води де інде або ж котик буде надовго відмовлятися від води.

Ще один нюанс, бажано, щоб миска була з якісного пластика, тому що на ній не з'являються сколи чи подряпини.

Посуд із металу відблискує, що може злякати пухнастика, тому його краще не використовувати.

Хоча не забороняється використовувати скляні, керамічні, бамбукові або дерев'яні миски. Важливо просто стежити, щоб вони залишалися неушкодженими.

Слід пам'ятати, що в такому посуді можуть утворюватися невидимі оку мікротріщини, куди потрапляють бактерії. Розмножуючись, вони впливають на якість (запах, смак) води та вихованець може відмовитися від пиття. Це не означає, що потрібно раз і назавжди викинути всі напувалки, виготовлені з таких матеріалів. Просто потрібно мити їх частіше і частіше замінювати новими.



Можна спробувати встановити фонтанчик для пиття — у деяких кішок це викликає інтерес.

Кішка обнюхує новий фонтанчик для пиття. Фото: google.com

Як зрозуміти, що коту не вистачає рідини

Якщо кіт недостатньо п'є він може ставати млявим, апатичним. Його шкіра може пересихати або лущитися. Ще одна важлива ознака — сеча набуває насиченого кольору та їдкого запаху.

Які симптоми зневоднення:

в’язка слина;

тьмяні очі;

сухість ясен;

скуйовджена шерсть, що втратила блиск;

аритмія (до 200 ударів за хвилину);

зниження апетиту;

запори;

зниження частоти виходу сечі;

зниження температури тіла (нижче 36,5 градусів);

млявість та відсутність активності;

тварина може забиватися у кути.

Кіт тягнеться до крана з водою. Фото: google.com

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