Чому кішка постійно вас будить зранку — що з цим робити

Кіт, який лежить у ліжку з жінкою. Фото: Freepik

Неймовірна активність зранку — це те, що точно знають господарі котів чи кішок, адже саме у цей період у пухнастиків з’являється енергія. Та чи знали ви, чому домашні улюбленці постійно будять зранку та не дають нормально поспати?

Новини.LIVE пояснює, чому кішка будить вранці та що з цим треба робити.

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Чому кішка будить вранці

Відомо, що найактивнішими періодами доби для котів є ранок та вечір, через що вони й будять своїх господарів. Також котик може будити вас через те, що хоче їсти, має нечистий лоток або надмірну кількість енергії, що не дає йому спати вранці.

Що робити, якщо котик не дає спати о п’ятій ранку

Якщо котик один раз розбудив вас вранці, та ви вирішили його нагодувати, готуйтеся, адже тепер це буде на постійній основі. Справа в тому, що з цього моменту пухнастик буде частіше будити вас. Тому, щоб цього не було, варто годувати його протягом дня і дати їжі перед сном.

Жінка, яка годує свого кота на столі. Фото: Freepik

Також слід дотримуватися хоча б мінімального режиму, тобто, робити все в один і той же час. Наприклад, грайте з котиком, чистіть його лоток і годуйте приблизно в один і той самий період доби кожен день, щоб привчити його до певного режиму.

Коли ви йдете з дому, залиште своєму домашньому улюбленцю вільний доступ до всіх іграшок, щоб він міг кудись витратити свою енергію. Коли ви увечері приходите додому, пограйте з ним хоча б півгодини, щоб витратити його енергію.

Згодом, коли тварина звикне до такого режиме, вона перестане вас будити під час сну. Але головне, при цьому, не проявити слабинку та не натрапляти на виверти свого котика.

Маленький котик, який грається з кігтеточкою. Фото: Freepik

Чому тварина лізе в обличчя вранці

Якщо котик бувально лізе в обличчя зранку, це свідчить про те, що він хоче їсти та просить, щоб ви його нагодували. Щоб прибрати в нього таку звичку, просто насипте йому в миску їжу перед тим, як ви увечері йдете спати.

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