Чому ваш кіт нявкає без причини — що з цим робити

Дівчина, яка тримає на руках свого кота. Фото: Freepik

Люди, у яких є кіт або кішка, дуже часто помічають, що інколи вони ходять по квартирі та нявкають без причини вночі, але постійно не розуміють, чого вони це роблять. Ми розповідаємо про те, чому коти можуть нявкати вночі та що з цим робити.

Новини.LIVE розповідає все про причини нявкання котів.

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Дуже часто, особливо вночі, котики не дають спати, адже постійно ходять по квартирі та кричать. Але не варто одразу ж бити на сполох, адже причин може бути декілька. Ми пояснюємо, чому вони постійно нявкають та що робити у цій ситуації.

Чому кіт нявкає

Часте нявкання вашого домашнього улюбленця може бути складовою постійної поведінки. Наприклад, ваш кіт звик отримувати увагу після того, як понявкає. Також таким способом кіт просить, а іноді просто вимагає, щоб його погодували.

Крім того, навканням кіт може просити у вас сходити на вулицю або потрапити в інше приміщення.

Кіт, який стоїть з відкритим ротом на вулиці. Фото: Freepik

Чому кіт нявкає без причини вночі

Інколи ваші улюбленці нявкають через те, що їм сумно, в них стрес або ж вони просто самотні. Навіть те, що ви змінили обстановку, може спровокувати у котика дискомфорт. Тому важливо, щоб улюблені місця тварини залишалися у вільному для нього доступі.

Також є варіант, що котик просто погано себе почуває, а якщо він постійно та жалібно нявкає ночами, варто звернути увагу на його стан здоров’я. Перш за все, сходіть зі своїм улюбленцем до ветеринара, щоб перевірити його організм.

Зазвичай молода кішка, яка не була стерилізована, нявкає у так званий "шлюбний період". А якщо це робить стерилізована кішка, не варто дивуватися, адже це нормально. Але варто звернути увагу, що після операції у кішки можуть бути болі, тому у такій ситуації несіть її до лікаря.

Ветеринар, який оцінює стан здоров'я кота. Фото: Freepik

Постійне нявкання кота вночі — що робити

Ввечері спробуйте активно пограти зі своїм домашнім улюбленцем, щоб він витратив багато енергії, а потім погодуйте. Якщо ви завели ще одну тварину, не дивуйтеся, адже нявканням ваш улюбленець може просто позначати "свою територію".

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