Почему ваш кот мяукает без причины — что с этим делать

Девушка, держащая на руках своего кота. Фото: Freepik

Люди, у которых есть кот или кошка, часто замечают, что иногда они ходят по квартире и мяукают без причины ночью, но постоянно не понимают, чего они это делают. Мы рассказываем о том, почему коты могут мяукать ночью и что с этим делать.

Новини.LIVE рассказывает все о причинах мяуканья кошек.

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Очень часто, особенно ночью, котики не дают спать, ведь постоянно ходят по квартире и кричат. Но не стоит сразу же бить тревогу, ведь причин может быть несколько. Мы объясняем, почему они постоянно мяукают и что делать в этой ситуации.

Почему кот мяукает

Частое мяуканье вашего домашнего любимца может быть составной частью постоянного поведения. Например, ваш кот привык получать внимание после того, как помяукал. Также таким способом кот просит, а иногда просто требует, чтобы его покормили.

Кроме того, мяуканьем кот может просить у вас сходить на улицу или попасть в другое помещение.

Кот, стоящий с открытым ртом на улице. Фото: Freepik

Почему кот мяукает без причины ночью

Иногда ваши любимцы мяукают из-за того, что им грустно, у них стресс или они просто одиноки. Даже то, что вы сменили обстановку, может спровоцировать у котика дискомфорт. Поэтому важно, чтобы любимые места животного оставались в свободном для него доступе.

Также есть вариант, что котик просто плохо себя чувствует, а если он постоянно и жалобно мяукает по ночам, стоит обратить внимание на его состояние здоровья. Прежде всего, сходите со своим любимцем к ветеринару, чтобы проверить его организм.

Обычно молодая кошка, которая не была стерилизована, мяукает в так называемый "брачный период". А если это делает стерилизованная кошка, не стоит удивляться, это ведь нормально. Но следует обратить внимание, что после операции у кошки могут быть боли, поэтому в такой ситуации несите ее к врачу.

Ветеринар, оценивающий состояние здоровья кота. Фото: Freepik

Постоянное мяуканье кота ночью — что делать

Вечером попробуйте активно поиграть со своим домашним любимцем, чтобы он потратил много энергии, а затем покормите. Если вы завели еще одно животное, не удивляйтесь, ведь мяуканьем ваш любимец может просто обозначать "свою территорию".

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