Скільки разів на день потрібно годувати свого кота — як це правильно робити

Молода дівчина, яка годує свого кота молоком. Фото: Freepik

Здоров’я вашого котика напряму залежить від того, як ви його годуєте, тому варто знати всі моменти, які стосуються їжі. Тож, як правильно годувати свого кота та скільки разів на день? Це потрібно робити, щоб не перевантажувати його організм.

Новини.LIVE розповідає все про годування цієї тварини.

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Як правильно годувати котів

Ви можете годувати свого котика натуральними стравами, але варто пам’ятати, що не можна змішувати сухий корм та натуральні продукти. Спосіб годування залежить здебільшого від віку, стану здоров’я, ваги та особливостей тварини.

Жінка, яка годує свого кота. Фото: Freepik

Також слід зазначити, що через кастрацію коти дуже часто набирають вагу, тому звичні порції необхідно скоротити на 15-25%. Крім того, котам, яких стерилізували, не варто давати рибу, адже надмірна кількість фосфору та магнію підвищує шанс розвитку сечокам'яної хвороби.

Скільки разів на день варто годувати котів

Якщо у вашого котика немає проблем із харчовою поведінкою, тобто він не їсть завжди багато, можна залишити у тарілці всю норму на день. Але краще годувати котика вранці та ввечері. Якщо ваш котик у підлітковому віці, збільшіть трохи норму та годуйте його тричі на день.

Загалом кількість корму на порцію залежить не тільки від того, скільки важить кішка, а й від того, до якого класу належить корм. Наприклад, якщо у вас корм преміум-класу, вам потрібно давати його менше, ніж звичайного.

Кіт, який їсть розсипаний на підлозі корм. Фото: Freepik

Кішкам, які чекають на кошенят, та тим, хто їх годує, потрібно більше калорій та вітамінів. Наприклад, кішку, яка годує кошенят, потрібно годувати від чотирьох до шести разів на день, а кішок у літньому віці варто годувати трохи частіше, але меншими порціями.

Котів, які мають велику вагу, варто годувати менш або давати корм, в якому є маленька кількість калорій.

"Годувати потрібно 2-3 рази на день, кошенят — три-чотири рази, чітко дотримуючись вказаного грамажу. Часто власники просто насипають корм у мисочку, і котик сам собі дозує і їсть, коли має бажання. Такий метод також має право на життя, але потрібно переважити кількість корму, яку тварина з’їдає за добу, і переконатися, чи хвостатий не переїдає", — стверджує ветеринар Андрій Пінчук.

Український ветеринар Андрій Пінчук. Фото: Instagram Андрія Пінчука

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