Сколько раз в день нужно кормить своего кота – как это правильно делать

Молодая девушка, которая кормит своего кота молоком. Фото: Freepik

Здоровье вашего котика напрямую зависит от того, как вы его кормите, поэтому следует знать все моменты, которые касаются пищи. Так что, как правильно кормить своего кота и сколько раз в день это нужно делать, чтобы не перегружать его организм?

Новини.LIVE рассказывает все о кормлении этого животного.

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Как правильно кормить котов

Вы можете кормить своего котика натуральными блюдами, но следует помнить, что нельзя смешивать сухой корм и натуральные продукты. Способ кормления зависит, в основном, от возраста, состояния здоровья, веса и особенностей животного.

Женщина, которая кормит своего кота. Фото: Freepik

Также следует отметить, что из-за кастрации коты очень часто набирают вес, поэтому привычные порции необходимо сократить на 15-25%. Кроме того, котам, которых стерилизовали, не стоит давать рыбу, ведь чрезмерное количество фосфора и магния повышает шанс развития мочекаменной болезни.

Сколько раз в день стоит кормить котов

Если у вашего котика нет проблем с пищевым поведением, то есть он не ест всегда много, можно оставить в тарелке всю норму на день. Но лучше кормить котика утром и вечером. Если ваш котик в подростковом возрасте, увеличьте немного норму и кормите три раза в день.

В общем, количество корма на порцию зависит не только от того, сколько весит кошка, но и от того, к какому классу принадлежит корм. К примеру, если у вас корм премиум-класса, вам нужно давать его меньше, чем обычного.

Кот, который ест рассыпанный на полу корм. Фото: Freepik

Кошкам, которые ждут котят, и тем, кто их кормит, нужно больше калорий и витаминов. Например, кошку, которая кормит котят, нужно кормить от четырех до шести раз в день, а кошек в пожилом возрасте стоит кормить чуть чаще, но меньшими порциями.

Кошек, имеющих большой вес, следует кормить меньше или давать корм, в котором есть небольшое количество калорий.

"Кормить нужно 2-3 раза в день, котят — три-четыре раза, четко придерживаясь указанного граммажа. Часто владельцы просто насыпают корм в мисочку, и котик сам себе дозирует и ест, когда имеет желание. Такой метод также имеет право на жизнь, но нужно перевесить количество корма, которое животное съедает за сутки, и убедиться, не переедает ли хвостатый", — утверждает ветеринар Андрей Пинчук.

Украинский ветеринар Андрей Пинчук. Фото: Instagram Андрея Пинчука

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