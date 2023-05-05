Дорогі породи котів: топ-5

Персиковий перс: одна з найдорожчих порід. Фото: Pexels

Кіт — це компаньйон, член родини та друг. Втім, деякі породи котів більш рідкісні та унікальні, ніж інші, що робить їх дуже дорогими. У цій статті ми розглянемо 5 найдорожчих порід котів у світі та розкажемо, що робить їх такими особливими.

Про це пише "ТСН".

Читайте також:

1.Ашер — 125 000 доларів

Кіт породи Ашер. Фото: Pexels

Ашер — це одна з найрідкісніших і найдорожчих порід кішок у світі. Вона була створена шляхом схрещування африканського сервала й азійського леопардового кота. Коти цієї породи мають середній розмір з яскравою плямистою шерстю та славляться собачим "характером", адже вони часто стежать за своїми господарями та навіть граються у "принеси м’ячик". Ашери дуже розумні та потребують багато руху, втім, через своє походження вони мають особливі харчові потреби — їх слід годувати свіжим м’ясцем.

2.Саванна — 50 000 доларів

Кіт породи Саванна. Фото: Pexels

Саванна — це ще одна порода, створена шляхом схрещування, цього разу — між домашньою кішкою та африканським сервалом. Кішки породи саванна великі й мускулисті, мають довгі ноги й золотисте хутро з чорними плямами. Це дуже розумні та активні тварини, котрі люблять гратися у "принеси м’ячик" та навіть гуляють на повідку. Савани мають доброзичливий і приязний характер, втім, вони потребують значної кількості уваги та дуже недешевої дієти — їх потрібно годувати свіжим м’ясом.

3.Бенгальська кішка — 25 000 доларів

Бенгальський кіт. Фото: Pexels

Бенгали — це екзотичні й "дикі" на вигляд коти, схожі на мініатюрних леопардів. Тварини цієї породи мають мускулисту статуру, коротку шерсть і характерний плямистий або мармуровий візерунок на хутрі. Бенгальські коти цікаві, доброзичливі, енергійні й грайливі. Їхній характер схожий на собачий, втім, як і кішки двох попередніх порід вони потребують дуже особливої дієти. До речі, ці бенгальські коти можуть мати певні проблеми зі здоров’ям, наприклад — ожиріння та серцеві захворювання.

4.Перська кішка — 5 500 доларів

Перська кішка. Фото: Pexels

Перська кішка — це класична та елегантна тварина з довгою розкішною шерстю та виразною плоскою мордою. Перси — ніжні та ласкаві коти, яких через їхню любов до обіймів часто називають "котиками на колінах". Вони також тихі та спокійні, що робить їх чудовими компаньйонами для проживання в квартирі й гарними домашніми тваринами для сімей з дітьми. Втім, перси потребують щоденного догляду за шерстю і можуть бути схильні до певних проблем зі здоров’ям, наприклад — проблем з диханням і захворювань нирок.

5.Сфінкс — 3 000 доларів

Кіт породи сфінкс. Фото: Pexels

Коти породи сфінкс мають довге і струнке тіло, великі вуха й мигдалеподібні очі, втім — не мають шерсті. Сфінкси відомі своїм грайливим і ласкавим характером, адже їм подобається людська увага. Через відсутність шерсті вони потребують особливого догляду: господареві доведеться постійно слідкувати за тим, чи захищена шкіра улюбленця від сонячних опіків чи холоду. Також для підтримки здоров’я та чистоти шкіри їм необхідні регулярні ванни.

Незалежно від того яка порода вас цікавить важливо переконатися, що ви можете забезпечити її представнику догляд і увагу, яких він потребуватиме. При належному догляді кішка залишатиметься вашим другом впродовж довгих років. До речі, нещодавно ми писали про те, до чого сняться миші.