У нього ж лапки: маленький пацюк-художник підкорив мережу

Маленький пацюк-художник. Фото: соцмережі

Пацюк Дарій з Норвегії навчився писати картини. Він був вихованцем дівчини на ім'я Амалія Андерсон. Вона зараз навчається на мистецтвознавицю. І саме вона навчила пацюка малювати лапками картини.

Про це пише видання glavcom.ua.

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Зараз вона зі сльозами на очах згадує той день, коли її улюбленець намалював лапками свою першу картину. Це був січень 2018 року і, як сказала Амалія, їй одразу спало на думку про те, щоб опублікувати малюнок у соцмережі.

Пухнастий художник. Фото: соцмережі

Амалі просто опускала лапки пацюка у фарбу і випускала вихованця на папір. Дівчина розповіла, що Дарію потрібно близько 10 хвилин, щоби закінчити один малюнок.

Амалі зараз продає картини, намальовані улюбленцем.

Пухнастий художник. Фото: соцмережі

Щоправда, ці тварини довго не живуть. Ось і Дарій нещодавно помер, але його картини все одно радують користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, світлина українського фотографа Євгена Малолєтки перемогла у премії World Press Photo. На знімку зображені працівники швидкої допомоги, які несуть вагітну жінку зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі.