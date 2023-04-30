У него же лапки: маленькая крыса-художник покорила сеть

Маленькая крыса-художник. Фото: соцсети

Крыса Дарий из Норвегии научился рисовать картины. Он была воспитанником девушки по имени Амалия Андерсон, сама девушка учится на искусствоведа. Именно она и научила своего питомца рисовать лапками картины.

Об этом пишет издание glavcom.ua.

Читайте также:

Сейчас она со слезами на глазах вспоминает тот день, когда ее любимец нарисовал лапками свою первую картину. Это был январь 2018 года и, как сказала Амалия, ей сразу пришло в голову о том, чтобы опубликовать рисунок в соцсети.

Пушистый художник. Фото: соцсети

Амали просто опускала лапки крысы в краску и выпускала питомца на бумагу. Девушка рассказала, что ему было нужно около 10 минут, чтобы закончить один рисунок.

Амали сейчас продает картины, нарисованные любимым питомцем.

Пушистый художник. Фото: соцсети

Правда, эти животные долго не живут. Вот и Дарий недавно скончался, но его картины все равно радуют пользователей социальных сетей.

Напомним, фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.