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У него же лапки: маленькая крыса-художник покорила сеть

30 апреля 2023 05:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У него же лапки: маленькая крыса-художник покорила сеть
Маленькая крыса-художник. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Крыса Дарий из Норвегии научился рисовать картины. Он была воспитанником девушки по имени Амалия Андерсон, сама девушка учится на искусствоведа. Именно она и научила своего питомца рисовать лапками картины.

Об этом пишет издание glavcom.ua.

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Сейчас она со слезами на глазах вспоминает тот день, когда ее любимец нарисовал лапками свою первую картину. Это был январь 2018 года и, как сказала Амалия, ей сразу пришло в голову о том, чтобы опубликовать рисунок в соцсети.

Пушистый художник. Фото: соцсети

Амали просто опускала лапки крысы в краску и выпускала питомца на бумагу. Девушка рассказала, что ему было нужно около 10 минут, чтобы закончить один рисунок.

Амали сейчас продает картины, нарисованные любимым питомцем.

Пушистый художник. Фото: соцсети

Правда, эти животные долго не живут. Вот и Дарий недавно скончался, но его картины все равно радуют пользователей социальных сетей.

Напомним, фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.

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