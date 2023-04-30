У него же лапки: маленькая крыса-художник покорила сеть
Крыса Дарий из Норвегии научился рисовать картины. Он была воспитанником девушки по имени Амалия Андерсон, сама девушка учится на искусствоведа. Именно она и научила своего питомца рисовать лапками картины.
Об этом пишет издание glavcom.ua.
Сейчас она со слезами на глазах вспоминает тот день, когда ее любимец нарисовал лапками свою первую картину. Это был январь 2018 года и, как сказала Амалия, ей сразу пришло в голову о том, чтобы опубликовать рисунок в соцсети.
Амали просто опускала лапки крысы в краску и выпускала питомца на бумагу. Девушка рассказала, что ему было нужно около 10 минут, чтобы закончить один рисунок.
Амали сейчас продает картины, нарисованные любимым питомцем.
Правда, эти животные долго не живут. Вот и Дарий недавно скончался, но его картины все равно радуют пользователей социальных сетей.
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