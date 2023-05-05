Дорогие породы кошек: топ-5

Персиковый перс: одна из самых дорогих пород. Фото: Pexels

Кот — это компаньон, член семьи и друг. Впрочем, некоторые породы кошек более редки и уникальны, чем другие, что делает их очень дорогими. В этой статье мы рассмотрим 5 самых дорогих пород кошек в мире и расскажем, что делает их особенными.

Об этом пишет "ТСН" .

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1.Ашер — 125 000 долларов

Кот породы Ашер. Фото: Pexels

Ашер — это одна из самых редких и самых дорогих пород кошек в мире. Она была создана путём скрещивания африканского сервала и азиатского леопардового кота. Кошки этой породы имеют средний размер с яркой пятнистой шерстью и славятся собачьим "характером", ведь они часто следуют за своими хозяевами и даже играют в "принеси мячик". Ашеры очень умны и требуют много движения, впрочем, из-за своего происхождения они имеют особые потребности в пище — их следует кормить свежим мясом.

2.Саванна — 50 000 долларов

Кот породы Саванна. Фото: Pexels

Саванна — это еще одна порода, созданная путем скрещивания, на этот раз — между домашней кошкой и африканским сервалом. Кошки породы саванна большие и мускулистые, имеют длинные ноги и золотистый мех с черными пятнами. Это очень умные и активные животные, которые любят играть в "принеси мяч" и даже гуляют на поводке. Природа наделила саванн дружелюбным характером. Впрочем, они требуют значительного количества внимания и очень недешевой диеты — их нужно кормить свежим мясом.

3.Бенгальская кошка — 25 000 долларов

Бенгальский кот. Фото: Pexels

Бенгалы — это экзотические и "дикие" на вид коты, похожие на миниатюрных леопардов. Животные этой породы имеют мускулистое телосложение, короткую шерсть и характерный пятнистый или мраморный узор на меху. Бенгальские коты интересны, дружелюбны, энергичны и игривы. Их характер похож на собачий, впрочем, как и кошки двух предыдущих пород, они нуждаются в особой диете. Кстати, бенгальские коты могут испытывать определенные проблемы со здоровьем, например ожирение и сердечные заболевания.

4.Персидская кошка — 5 500 долларов

Персидская кошка. Фото: Pexels

Персидская кошка — это элегантное животное с длинной роскошной шерстью и выразительной плоской мордой. Персы — нежные и ласковые коты, которых из-за их любви к объятиям часто называют котиками на коленях. Они также тихие и спокойные, что делает их отличными компаньонами для проживания в квартире и хорошими домашними животными для семей с детьми. Впрочем, персы нуждаются в ежедневном уходе за шерстью и могут быть подвержены определенным проблемам со здоровьем, например — проблемам с дыханием и заболеваниям почек.

5.Сфинкс — 3 000 долларов

Кот породы сфинкс. Фото: Pexels

Кошки породы сфинкс имеют длинное и стройное тело, большие уши и миндалевидные глаза, впрочем, они не имеют шерсти. Сфинксы известны своим игривым и ласковым характером, ведь им нравится человеческое внимание. Из-за отсутствия шерсти они нуждаются в особом уходе: хозяину придется постоянно следить за тем, защищена ли кожа любимца от солнечных ожогов или холода. Также для поддержания здоровья и чистоты кожи им необходимы регулярные ванночки.

Независимо от того, какая порода вас интересует, важно убедиться, что вы можете обеспечить ее представителю уход и внимание, в которых он будет нуждаться. При надлежащем уходе кошка будет оставаться вашим другом долгие годы. Кстати, недавно мы писали о том, к чему снятся мыши.