Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Топ-5 кошек самых дорогих пород arrow

Топ-5 кошек самых дорогих пород

5 мая 2023 20:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Дорогие породы кошек: топ-5
Персиковый перс: одна из самых дорогих пород. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Кот — это компаньон, член семьи и друг. Впрочем, некоторые породы кошек более редки и уникальны, чем другие, что делает их очень дорогими. В этой статье мы рассмотрим 5 самых дорогих пород кошек в мире и расскажем, что делает их особенными.

Об этом пишет "ТСН" .

Читайте также:

1.Ашер — 125 000 долларов

кот породы Ашер
Кот породы Ашер. Фото: Pexels

Ашер — это одна из самых редких и самых дорогих пород кошек в мире. Она была создана путём скрещивания африканского сервала и азиатского леопардового кота. Кошки этой породы имеют средний размер с яркой пятнистой шерстью и славятся собачьим "характером", ведь они часто следуют за своими хозяевами и даже играют в "принеси мячик". Ашеры очень умны и требуют много движения, впрочем, из-за своего происхождения они имеют особые потребности в пище — их следует кормить свежим мясом.

2.Саванна — 50 000 долларов

кошка породы Саванна
Кот породы Саванна. Фото: Pexels

Саванна — это еще одна порода, созданная путем скрещивания, на этот раз — между домашней кошкой и африканским сервалом. Кошки породы саванна большие и мускулистые, имеют длинные ноги и золотистый мех с черными пятнами. Это очень умные и активные животные, которые любят играть в "принеси мяч" и даже гуляют на поводке. Природа наделила саванн дружелюбным характером. Впрочем, они требуют значительного количества внимания и очень недешевой диеты — их нужно кормить свежим мясом.

3.Бенгальская кошка — 25 000 долларов

бенгальский кот
Бенгальский кот. Фото: Pexels

Бенгалы — это экзотические и "дикие" на вид коты, похожие на миниатюрных леопардов. Животные этой породы имеют мускулистое телосложение, короткую шерсть и характерный пятнистый или мраморный узор на меху. Бенгальские коты интересны, дружелюбны, энергичны и игривы. Их характер похож на собачий, впрочем, как и кошки двух предыдущих пород, они нуждаются в особой диете. Кстати, бенгальские коты могут испытывать определенные проблемы со здоровьем, например ожирение и сердечные заболевания.

4.Персидская кошка — 5 500 долларов

Персидский кот
Персидская кошка. Фото: Pexels

Персидская кошка — это элегантное животное с длинной роскошной шерстью и выразительной плоской мордой. Персы — нежные и ласковые коты, которых из-за их любви к объятиям часто называют котиками на коленях. Они также тихие и спокойные, что делает их отличными компаньонами для проживания в квартире и хорошими домашними животными для семей с детьми. Впрочем, персы нуждаются в ежедневном уходе за шерстью и могут быть подвержены определенным проблемам со здоровьем, например — проблемам с дыханием и заболеваниям почек.

5.Сфинкс — 3 000 долларов

кот породы сфинкс
Кот породы сфинкс. Фото: Pexels

Кошки породы сфинкс имеют длинное и стройное тело, большие уши и миндалевидные глаза, впрочем, они не имеют шерсти. Сфинксы известны своим игривым и ласковым характером, ведь им нравится человеческое внимание. Из-за отсутствия шерсти они нуждаются в особом уходе: хозяину придется постоянно следить за тем, защищена ли кожа любимца от солнечных ожогов или холода. Также для поддержания здоровья и чистоты кожи им необходимы регулярные ванночки.

Независимо от того, какая порода вас интересует, важно убедиться, что вы можете обеспечить ее представителю уход и внимание, в которых он будет нуждаться. При надлежащем уходе кошка будет оставаться вашим другом долгие годы. Кстати, недавно мы писали о том, к чему снятся мыши.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас