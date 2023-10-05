Почему кошка постоянно вас будит утром — что с этим делать

Почему котик будит вас с утра: этому есть несколько причин
Невероятная активность утром — это то, что точно знают хозяева котов или кошек, ведь именно в этот период у пушистиков появляется энергия. Знали ли вы, почему домашние любимцы постоянно будят утром и не дают нормально поспать?
Новини.LIVE объясняет, почему кошка будит утром и что с этим нужно делать.
Почему кошка будит по утрам
Известно, что самыми активными периодами суток для кошек является утро и вечер, из-за чего они будят своих хозяев. Также котик может будить вас из-за того, что хочет есть, имеет нечистый лоток или избыточное количество энергии, что не дает ему спать по утрам.
Что делать, если котик не дает спать в пять утра
Если котик один раз разбудил вас утром, и вы решили его накормить, готовьтесь, ведь теперь это будет на постоянной основе. Дело в том, что с этого момента пушистик будет чаще будить вас. Поэтому, чтобы этого не было, следует кормить его в течение дня и дать еды перед сном.
Также следует придерживаться хотя бы минимального режима, то есть, делать все в одно и то же время. Например, играйте с котом, чистите его лоток и кормите примерно в один и тот же период суток каждый день, чтобы приучить его к определенному режиму.
Когда вы уходите из дома, оставьте своему домашнему питомцу свободный доступ ко всем игрушкам, чтобы он мог куда-то потратить свою энергию. Когда вы вечером приходите домой, поиграйте с ним хотя бы полчаса, чтобы потратить его энергию.
Впоследствии, когда животное привыкнет к такому режиму, оно перестанет вас будить во время сна. Но главное, при этом, не проявить слабинку и не попадать на уловки своего котика.
Почему животное лезет в лицо утром
Если котик лезет в лицо утром, это свидетельствует о том, что он хочет есть и просит, чтобы вы его накормили. Чтобы убрать у него такую привычку, просто насыпьте ему в миску еду перед тем, как вы вечером идете спать.
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