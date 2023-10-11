Как часто менять воду коту — простые советы для здоровья мурчика

Черная кошка пьет воду из миски. Фото: depositphotos.com

Качественная и чистая вода для вашего мурчика не менее важна, чем сбалансированная еда. Ведь здоровье напрямую зависит от того, что пьет кот. Грязная, неочищенная или застоявшаяся вода может стать причиной плохого самочувствия и различных заболеваний.

Рассказываем, как часто следует менять воду и какую лучше наливать вашему котику.

Читайте также:

Как часто менять воду коту

Ветеринары отмечают, что каждый хозяин должен менять воду в кошачьей миске минимум дважды в день — утром и вечером.

Более того, бывают случаи, когда делать это нужно еще чаще. К примеру, если вы увидели, что в миске с водой находятся кусочки пищи, менять содержимое нужно сразу.

Можно ли наливать кошкам водопроводную воду

Котики довольно часто обращают свое внимание на проточную воду из крана, некоторые из пушистиков любят играть с капельками или маленькой струйкой.

Однако ни в коем случае нельзя разрешать котам пить воду из-под крана, ведь в ней содержится очень много хлорки, которая негативно влияет на пищеварение и мочевыводящую систему четырехлапых.

Если у вас дома установлены фильтры, то в таком случае можно не бояться поить своего любимца водопроводной водой.

Кошка возле мисок с водой и едой. Фото: dreamstime.com

Почему кошкам нельзя пить кипяченую воду

Многие наливают котикам кипяченую воду, ведь она уже "не сырая" и вроде бы не такая страшная как из-под крана. Однако, по словам ветеринаров, это тоже не лучший вариант.

Дело в том, что в воде такого типа после кипячения увеличивается концентрат солей, что может спровоцировать у кота мочекаменную болезнь.

Какую воду следует наливать коту

Чтобы вода приносила вашему домашнему питомцу пользу, следует наливать ему мягкую воду из питьевых источников. В таковой воде сохраняется большее количество нужных элементов.

Также можно поить кота качественной бутылированной водой.

Кошка пьет воду из керамической посуды. Фото: google.com

В какие емкости можно наливать воду котам

Одно из главных условий — миска или поилка должна быть достаточно широкой, чтобы усы (вибрисы) не затрагивали края поилки. В противном случае кошки могут испытывать дискомфорт и вообще отказаться от этой емкости. Это побуждает их искать источник воды где-нибудь еще или котик будет надолго отказываться от воды.

Еще один нюанс, желательно, чтобы миска была из качественного пластика, потому что на ней не появляются сколы или царапины.

Посуда из металла отражает блеск, что может испугать пушистика, поэтому ее лучше не использовать.

Хотя не запрещается использовать стеклянные, керамические, бамбуковые или деревянные лоханки. Важно просто следить, чтобы они оставались невредимыми.

Следует помнить, что в такой посуде могут образовываться невидимые глазу микротрещины, куда попадают бактерии. Размножаясь, они влияют на качество (запах, вкус) воды и питомец может отказаться от питья. Это не значит, что нужно раз и навсегда выбросить все поилки, изготовленные из таких материалов. Просто нужно мыть их почаще и почаще заменять новыми.



Можно попытаться установить фонтанчик для питья — у некоторых кошек это вызывает интерес.

Кошка обнюхивает новый фонтанчик для питья. Фото: google.com

Как понять, что коту не хватает жидкости

Если кот недостаточно пьет он, может становиться вялым, апатичным. Его кожа может пересыхать или шелушиться. Еще один важный признак — моча приобретает насыщенный цвет и едкий запах.

Какие симптомы обезвоживания:

вязкая слюна;

тусклые глаза;

сухость десен;

взъерошенная шерсть, потерявшая блеск;

аритмия (до 200 ударов в минуту);

снижение аппетита;

запоры;

снижение частоты выхода мочи;

понижение температуры тела (ниже 36,5 градусов);

вялость и отсутствие активности;

животное может забиваться в углы.

Кот тянется к крану с водой. Фото: google.com

Раньше мы писали, как отучить кота царапать мебель и обои.

Напомним, мы рассказывали, почему кошка будит по утрам и что с этим нужно делать.

Также мы сообщали, что ученым удалось выяснить, как мурлыкают кошки. Этот процесс действительно особенный!