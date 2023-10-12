Як позбутися запаху котячої сечі в домашніх умовах — незвичний спосіб

Кіт грається туалетним папером у ванній кімнаті. Фото: istockphoto.com

Домашні улюбленці не завжди приносять радість та позитивні емоції. Трапляються випадки, коли тварина робить шкоду або якісь капості, зокрема може справити потребу в недозволеному місці, такому як одяг, взуття, килим тощо. Кіт чи кішка можуть залишати мітки, через що сморід поширюється всією квартирою. Прибрати сліди котячої сечі та ще морока, стійкий запах неможливо знищити звичайними мийними засобами.

Проте, є прості, доступні та дієві варіанти, які здатні з цим впоратися. Одним ефективним, але досить незвичним способом поділилися ветеринари.

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Серед основних причин, чому тварина відмовляється від лотка та справляє свої природні потреби де інде, такі:

не подобається наповнювач (занадто грубий, дрібний, має не той запах тощо);

не подобається лоток або місце, де він розташований;

біля котячого туалету є сторонні запахи, які відлякують;

кіт перебуває у стресовій ситуації;

у кота проблеми зі здоров'ям, пов'язані з нирками та сечовидільною системою.

Кіт сидить біля свого лотка. Фото: google.com

Як вивести запах котячої сечі — дієвий спосіб

Котяча сеча має стійкий неприємний запах через вміст феромонів та сечовини. Ці сильно пахучі речовини, необхідні, щоб мітити територію.

Щоб вивести їдкий сморід, необхідно приготувати засіб на основі йоду:

у склянці (200-250 мл) теплої води розчиніть 6-10 крапель йоду;

замочіть у розчині серветку чи рушник;

покладіть на місце, яке помітив вихованець на 5-7 годин. При цьому важливо, щоб серветка залишалася вологою;

далі оброблене місце ретельно промиваємо мильним розчином та чистою водою.

Варто зауважити, що йодний розчин використовують для темних текстильних покриттів і килимів. Застарілі сліди від сечі можна затерти розчином та залишити висихати.

Річ у тім, що йод нейтралізує запах сечі, він неприємний кішкам і захистить поверхню від появи нових калюж.

Красива кішка дивиться на господаря. Фото: pexels.com

Чим можна ще вивести запах сечі тварин

Для цього можна використовувати розчини:

оцту (у пропорції 1:3);

соди;

гліцерину;

спирту.

Вибір засобу здійснюється з урахуванням особливостей покриття, яке потрібно обробляти:

натуральне дерево — максимально "сухі" методи, щоб матеріал не постраждав від вологи;

килими — суха сода, йод, спецзасоби;

плитка або лінолеум — засоби для миття підлоги, оцет, сода;

диван, матрац — оцет, побутова хімія чи готовий засіб з зоомагазину;

текстиль — гліцерин, сода, оцет, йод в залежності від виду текстилю, кольору тощо;

шкіряне взуття — розчин марганцівки, йод (повторити процедуру кілька разів);

взуття з текстилю, шкірозамінника та екошкіри — оцет, сіль перекис водню, камфорний спирт, лимонна кислота, гліцерин, господарське мило, спирт.

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