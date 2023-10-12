Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Як позбутися запаху котячої сечі: незвичний, але дієвий спосіб arrow

Як позбутися запаху котячої сечі: незвичний, але дієвий спосіб

12 жовтня 2023 10:36
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як позбутися запаху котячої сечі в домашніх умовах — незвичний спосіб
Кіт грається туалетним папером у ванній кімнаті. Фото: istockphoto.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Домашні улюбленці не завжди приносять радість та позитивні  емоції. Трапляються випадки, коли тварина робить шкоду або якісь капості, зокрема може справити потребу в недозволеному місці, такому як одяг, взуття, килим тощо. Кіт чи кішка можуть залишати мітки, через що сморід поширюється всією квартирою. Прибрати сліди котячої сечі та ще морока, стійкий запах неможливо знищити звичайними мийними засобами. 

Проте, є прості, доступні та дієві варіанти, які здатні з цим впоратися. Одним ефективним, але досить незвичним способом поділилися ветеринари

Читайте також:

Чому кіт гадить в недозволеному місці

Серед основних причин, чому тварина відмовляється від лотка та справляє свої природні потреби де інде, такі: 

  • не подобається наповнювач (занадто грубий, дрібний, має не той запах тощо);
  • не подобається лоток або місце, де він розташований;
  • біля котячого туалету є сторонні запахи, які відлякують;
  • кіт перебуває у стресовій ситуації;
  • у кота проблеми зі здоров'ям, пов'язані з нирками та сечовидільною системою.

 

Чому кіт гадить в недозволеному місці
Кіт сидить біля свого лотка. Фото: google.com

Як вивести запах котячої сечі — дієвий спосіб

Котяча сеча має стійкий неприємний запах через вміст феромонів та сечовини. Ці сильно пахучі речовини, необхідні, щоб мітити територію.

Щоб вивести їдкий сморід, необхідно приготувати засіб на основі йоду:

  • у склянці (200-250 мл) теплої води розчиніть 6-10 крапель йоду;
  • замочіть у розчині серветку чи рушник;
  • покладіть на місце, яке помітив вихованець на 5-7 годин. При цьому важливо, щоб серветка залишалася вологою;
  • далі оброблене місце ретельно промиваємо  мильним розчином та чистою водою.

Варто зауважити, що йодний розчин використовують для темних текстильних покриттів і килимів. Застарілі сліди від сечі можна затерти розчином та залишити висихати.

Річ у тім, що йод нейтралізує запах сечі, він неприємний кішкам і захистить поверхню від появи нових калюж.

 

Як вивести запах котячої сечі — дієвий спосіб
Красива кішка дивиться на господаря. Фото: pexels.com

Чим можна ще вивести запах сечі тварин

Для цього можна використовувати розчини:

  • оцту (у пропорції 1:3);
  • соди;
  • гліцерину;
  • спирту.

Вибір засобу здійснюється з урахуванням особливостей покриття, яке потрібно обробляти:

  • натуральне дерево — максимально "сухі" методи, щоб матеріал не постраждав від вологи;
  • килими — суха сода, йод, спецзасоби;
  • плитка або лінолеум — засоби для миття підлоги, оцет, сода;
  • диван, матрац — оцет, побутова хімія чи готовий засіб з зоомагазину;
  • текстиль — гліцерин, сода, оцет, йод в залежності від виду текстилю, кольору тощо;
  • шкіряне взуття — розчин марганцівки, йод (повторити процедуру кілька разів);
  • взуття з текстилю,  шкірозамінника та екошкіри — оцет, сіль перекис водню, камфорний спирт, лимонна кислота, гліцерин, господарське мило, спирт.

Раніше ми розповідали, як часто потрібно змінювати воду коту та яку соме воду краще наливати, щоб домашній улюбленець був здоровим. 

Нагадаємо, ми писали, як привчити кота не дряпати меблі та шпалери.

Також ми повідомляли, що вченим вдалося з'ясувати, як муркочуть кішки. Цей процес справді особливий! 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз