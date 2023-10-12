Как избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях — необычный способ

Кошка играет туалетной бумагой в ванной комнате. Фото: istockphoto.com

Домашние любимцы не всегда доставляют радость и положительные эмоции. Случаются случаи, когда животное наносит ущерб или делает какие-то пакости, в частности может справить потребность в неположенном месте, таком как одежда, обувь, ковер и т.д. Кот или кошка могут оставлять метки, из-за чего вонь распространяются по всей квартире. Убрать следы кошачьей мочи еще та морока, стойкий запах невозможно уничтожить обычными моющими средствами.

Однако есть простые, доступные и действенные варианты, которые способны с этим справиться. Одним эффективным, но довольно необычным способом поделились ветеринары.

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Среди основных причин, почему животное отказывается от лотка и справляет свои естественные потребности где-либо, такие:

не нравится наполнитель (слишком грубый, мелкий, имеет не тот запах и т.п.);

не нравится лоток или место, где он расположен;

у кошачьего туалета есть посторонние отпугивающие запахи;

кот находится в стрессовой ситуации;

у кота проблемы со здоровьем, связанные с почками и мочевыделительной системой.

Кот сидит у своего лотка. Фото: google.com

Как вывести запах кошачьей мочи — действенный способ

Кошачья моча имеет стойкий неприятный запах из-за содержания феромонов и мочевины. Эти сильно благоухающие вещества, необходимые, чтобы метить территорию.

Чтобы вывести едкую вонь, необходимо приготовить средство на основе йода:

в стакане (200-250 мл) теплой воды растворите 6-10 капель йода;

замочите в растворе салфетку или полотенце;

положите на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. При этом важно, чтобы салфетка оставалась влажной;

далее обработанное место тщательно промываем мыльным раствором и чистой водой.

Следует заметить, что йодный раствор используют для темных текстильных покрытий и ковров. Устаревшие следы мочи можно затереть раствором и оставить высыхать.

Дело в том, что йод нейтрализует запах мочи, он неприятен кошкам и защитит поверхность от появления новых луж.

Красивая кошка смотрит на хозяина. Фото: pexels.com

Чем можно еще вывести запах мочи животных

Для этого можно использовать растворы:

уксуса (в пропорции 1:3);

соды;

глицерина;

спирта.

Выбирать средство нужно с учетом особенностей покрытия, которое требует обработки:

натуральное дерево — максимально "сухие" методы, чтобы материал не пострадал от влаги;

ковры — сухая сода, йод, спецсредства;

плитка или линолеум — средства для мытья полов, уксус, сода;

диван, матрас — уксус, бытовая химия или готовое средство из зоомагазина;

текстиль — глицерин, сода, уксус, йод в зависимости от вида текстиля, цвета и т.п.;

кожаная обувь — раствор марганцовки, йод (повторить процедуру несколько раз);

обувь из текстиля, кожзаменителя и экокожи —уксус, соль перекись водорода, камфорный спирт, лимонная кислота, глицерин, хозяйственное мыло, спирт.

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