Как избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях — необычный способ

Как избавиться от запаха кошачьей мочи: необычный, но действенный способ
Домашние любимцы не всегда доставляют радость и положительные эмоции. Случаются случаи, когда животное наносит ущерб или делает какие-то пакости, в частности может справить потребность в неположенном месте, таком как одежда, обувь, ковер и т.д. Кот или кошка могут оставлять метки, из-за чего вонь распространяются по всей квартире. Убрать следы кошачьей мочи еще та морока, стойкий запах невозможно уничтожить обычными моющими средствами.
Однако есть простые, доступные и действенные варианты, которые способны с этим справиться. Одним эффективным, но довольно необычным способом поделились ветеринары.
Почему кот гадит в неположенном месте
Среди основных причин, почему животное отказывается от лотка и справляет свои естественные потребности где-либо, такие:
- не нравится наполнитель (слишком грубый, мелкий, имеет не тот запах и т.п.);
- не нравится лоток или место, где он расположен;
- у кошачьего туалета есть посторонние отпугивающие запахи;
- кот находится в стрессовой ситуации;
- у кота проблемы со здоровьем, связанные с почками и мочевыделительной системой.
Как вывести запах кошачьей мочи — действенный способ
Кошачья моча имеет стойкий неприятный запах из-за содержания феромонов и мочевины. Эти сильно благоухающие вещества, необходимые, чтобы метить территорию.
Чтобы вывести едкую вонь, необходимо приготовить средство на основе йода:
- в стакане (200-250 мл) теплой воды растворите 6-10 капель йода;
- замочите в растворе салфетку или полотенце;
- положите на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. При этом важно, чтобы салфетка оставалась влажной;
- далее обработанное место тщательно промываем мыльным раствором и чистой водой.
Следует заметить, что йодный раствор используют для темных текстильных покрытий и ковров. Устаревшие следы мочи можно затереть раствором и оставить высыхать.
Дело в том, что йод нейтрализует запах мочи, он неприятен кошкам и защитит поверхность от появления новых луж.
Чем можно еще вывести запах мочи животных
Для этого можно использовать растворы:
- уксуса (в пропорции 1:3);
- соды;
- глицерина;
- спирта.
Выбирать средство нужно с учетом особенностей покрытия, которое требует обработки:
- натуральное дерево — максимально "сухие" методы, чтобы материал не пострадал от влаги;
- ковры — сухая сода, йод, спецсредства;
- плитка или линолеум — средства для мытья полов, уксус, сода;
- диван, матрас — уксус, бытовая химия или готовое средство из зоомагазина;
- текстиль — глицерин, сода, уксус, йод в зависимости от вида текстиля, цвета и т.п.;
- кожаная обувь — раствор марганцовки, йод (повторить процедуру несколько раз);
- обувь из текстиля, кожзаменителя и экокожи —уксус, соль перекись водорода, камфорный спирт, лимонная кислота, глицерин, хозяйственное мыло, спирт.
Раньше мы рассказывали, как часто нужно менять воду коту и какую именно воду лучше наливать, чтобы домашний любимец был здоров.
Напомним, мы писали, как приучить кота царапать мебель и обои.
Также мы сообщали, что ученым удалось выяснить, как мурлыкают кошки. Этот процесс действительно особенный!