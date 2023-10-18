Які породи кішок найбалакучіші та галасливі — ТОП 3

Сірий кіт голосно нявкає. Фото: depositphotos.com

Щоб якось комунікувати зі своїми господарями й пояснювати їм свої потреби, котики муркочуть, по-різному нявкотять та демонструють різноманітні жести. І якщо одні здебільшого використовують мову тіла, то інші люблять голосно розповідати про свої бажання та вимагати уваги.

Експерти порталу Animal friends розповіли про три найгаласливіші породи котів, з якими можна назавжди забути, що таке тиша.

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1. Сіамський кіт

Ця порода вважається одною з найгаласливіших. Сіами дуже люблять "розмовляти" не тільки зі своїми господарями, а й з усіма, хто сподобається мурчику. Це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини.

Ця порода кішок підходить для тих, хто має змогу приділяти своєму улюбленцю багато уваги. Сіамські коти не витримують нудьгу та самотність. Це тварини-компаньйони, які дуже прив'язуються до свого господаря.

Сіамський кіт. Фото: google.com

2. Сфінкс

Попри те, що фанатів у "лисих" котів набагато менше, ніж у пухнастих родичів, це наймиліші тварини. Вони вимагають від людини особливої уваги й відкрито заявляють про свої потреби.

Кішки люблять "розмовляти" зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку. Сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, тому довгі душевні бесіди з ними забезпечені.

Кіт породи сфінкс. Фото: depositphotos.com

3. Бірманська кішка

Бірманські коти, як правило, не такі гучні, як, до прикладу, сіамські, проте "поговорити" теж люблять. А ще ці красунчики обожнюють багато обіймів та уваги.

Ця порода кішок відрізняється від інших м'яким, приємним та злегка хриплим голосом, особливо коли вони виявляють прихильність. Деякі люди можуть обрати цю породу лише тому, що їхня вокалізація не така гучна чи різка.

Бірманська кішка. Фото: google.com

Чому кішки нявкають

Доволі часто коти можуть почати голосно нявкати, намагаючись повідомити щось важливе своїй людині. Проте, не завжди зрозуміло, що саме хоче мурчик.

Спеціалісти виділили найрозповсюдженіші причини, через які котики голосно нявкають:

потребують уваги — тварина намагається привернути увагу людини, щоб та приділила їй трохи часу, погладила, погралася тощо;

хочуть їсти — якщо улюбленець ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, він вимагає їжі від господаря;

радість від зустрічі — вітальне нявкання тварини біля дверей каже, що кішка дуже рада бачити господаря;

потреба в паруванні — якщо кішка постійно голосно нявкає, то це говорить про те, що їй потрібен самець.

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