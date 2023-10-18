Какие породы кошек самые болтливые и шумные — ТОП 3

Серый кот громко мяукает. Фото: depositphotos.com

Чтобы как-то общаться со своими хозяевами и объяснять им свои потребности, котики мурлыкают, по-разному мяукают и демонстрируют разнообразные жесты. И если одни в основном используют язык тела, другие любят громко рассказывать о своих желаниях и требовать внимания.

Эксперты портала Animal friends рассказали о трех самых шумных породах кошек, с которыми можно навсегда забыть, что такое тишина.

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1. Сиамский кот

Эта порода считается одной из самых шумных. Сиамы очень любят "разговаривать" не только со своими хозяевами, но и со всеми, кто понравится мурлыке. Это может быть как мяуканье, мурлыкание, так и звук, напоминающий плач ребенка.

Эта порода кошек подходит для тех, кто может уделять своему любимцу много внимания. Сиамские коты не выдерживают скуки и одиночества. Это животные-компаньоны, которые очень привязываются к своему владельцу.

Сиамский кот. Фото: google.com

2. Сфинкс

Несмотря на то, что фанатов у "лысых" кошек гораздо меньше, чем у пушистых родственников, это самые милые животные. Они требуют от человека особого внимания и открыто заявляют о своих потребностях.

Кошки любят "разговаривать" со своими хозяевами, а также другими животными, если таковые есть в доме. Сфинксы могут часами прижиматься к своему владельцу, чтобы согреться, так что долгие душевные беседы с ними обеспечены.

Кот породы сфинкс. Фото: depositphotos.com

3. Бирманская кошка

Бирманские коты, как правило, не такие громкие, как, к примеру, сиамские, однако "поговорить" тоже любят. А еще эти красавчики обожают много объятий и внимания.

Эта порода кошек отличается от других мягким, приятным и слегка хриплым голосом, особенно когда они проявляют расположение. Некоторые люди могут выбрать эту породу только потому, что их вокализация не столь громкая или резкая.

Бирманская кошка. Фото: google.com

Почему кошки мяукают

Зачастую кошки могут начать громко мяукать, пытаясь сообщить что-то важное своему человеку. Однако не всегда понятно, что именно хочет мурчик.

Специалисты выделили самые распространенные причины, по которым котики громко мяукают:

требуют внимания — животное пытается привлечь внимание человека, чтобы тот уделил ему немного времени, погладил, поиграл и т.д.;

хотят есть — если любимец ходит по кухне туда-сюда с мяуканьем, очевидно, он требует еды от хозяина;

радость от встречи — приветственное мяуканье животного у двери говорит, что кошка очень рада видеть хозяина;

потребность в спаривании — если кошка постоянно громко мяукает, то это говорит о том, что ей нужен самец.

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