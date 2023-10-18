Какие породы кошек самые болтливые и шумные — ТОП 3

О тишине придется забыть: ТОП 3 самые громкие породы кошек
Чтобы как-то общаться со своими хозяевами и объяснять им свои потребности, котики мурлыкают, по-разному мяукают и демонстрируют разнообразные жесты. И если одни в основном используют язык тела, другие любят громко рассказывать о своих желаниях и требовать внимания.
Эксперты портала Animal friends рассказали о трех самых шумных породах кошек, с которыми можно навсегда забыть, что такое тишина.
ТОП 3 самые болтливые породы кошек
1. Сиамский кот
Эта порода считается одной из самых шумных. Сиамы очень любят "разговаривать" не только со своими хозяевами, но и со всеми, кто понравится мурлыке. Это может быть как мяуканье, мурлыкание, так и звук, напоминающий плач ребенка.
Эта порода кошек подходит для тех, кто может уделять своему любимцу много внимания. Сиамские коты не выдерживают скуки и одиночества. Это животные-компаньоны, которые очень привязываются к своему владельцу.
2. Сфинкс
Несмотря на то, что фанатов у "лысых" кошек гораздо меньше, чем у пушистых родственников, это самые милые животные. Они требуют от человека особого внимания и открыто заявляют о своих потребностях.
Кошки любят "разговаривать" со своими хозяевами, а также другими животными, если таковые есть в доме. Сфинксы могут часами прижиматься к своему владельцу, чтобы согреться, так что долгие душевные беседы с ними обеспечены.
3. Бирманская кошка
Бирманские коты, как правило, не такие громкие, как, к примеру, сиамские, однако "поговорить" тоже любят. А еще эти красавчики обожают много объятий и внимания.
Эта порода кошек отличается от других мягким, приятным и слегка хриплым голосом, особенно когда они проявляют расположение. Некоторые люди могут выбрать эту породу только потому, что их вокализация не столь громкая или резкая.
Почему кошки мяукают
Зачастую кошки могут начать громко мяукать, пытаясь сообщить что-то важное своему человеку. Однако не всегда понятно, что именно хочет мурчик.
Специалисты выделили самые распространенные причины, по которым котики громко мяукают:
- требуют внимания — животное пытается привлечь внимание человека, чтобы тот уделил ему немного времени, погладил, поиграл и т.д.;
- хотят есть — если любимец ходит по кухне туда-сюда с мяуканьем, очевидно, он требует еды от хозяина;
- радость от встречи — приветственное мяуканье животного у двери говорит, что кошка очень рада видеть хозяина;
- потребность в спаривании — если кошка постоянно громко мяукает, то это говорит о том, что ей нужен самец.
Раньше мы писали, как отучить кота царапать мебель и обои.
Напомним, мы рассказывали, почему кошки любят засыпать на руках у хозяина.
Также мы сообщали, как часто нужно менять воду коту и какую именно воду лучше наливать, чтобы домашний любимец был здоров.
Читайте Новини.LIVE!