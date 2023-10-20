ТОП-5 самых больших пород котов — могут весить более 15 килограмм

Молодая женщина, держащая над собой мейн-куна. Фото: Pinterest

В мире существует очень много пород котов, которые отличаются своим поведением, весом и формой тела. К примеру, есть породы, которые имеют достаточно большой вес, поэтому им подходят большие квартиры и дома и совсем не подходит дефицит пространства.

Новини.LIVE рассказывает о самых больших породах котов.

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Саванна

Эта порода сейчас считается настоящим рекордсменом самой высокой породы котов, ведь рост этой кошки составляет 43,5 сантиметра. При этом вес некоторых видов этой породы превышает 15 килограммов. Например, F1 и F2 являются самыми большими видами этой породы, а уже последующие поколения имеют более типичный для домашних кошек размер.

Порода кошек Саванна. Фото: Pinterest

Мэйн-кун

Большое количество людей считает эту породу самой большой из домашних пород из-за длинного тела и большого веса. Эта порода может по длине составлять более одного метра и по весу — более 11 килограмм. Полный размер этого животного формируется через три или пять лет.

Впервые мэйн-кунов вывели люди в Новой Англии. Они пользуются большой популярностью не только из-за выразительного внешнего вида, но и из-за своей доброжелательности. Эти коты любят проводить время с хозяевами, любят собак и детей, но в то же время независимы и самостоятельны.

Женщина, которая держит мейн-куна на руках. Фото: Pinterest

Норвежская лесная кошка

Эта порода может весить десять килограмм, любит охотиться на игрушки, будто они настоящие. Норвежская лесная кошка постоянно ходит по своей территории, чтобы убедиться, что все в порядке. Несмотря на свой большой размер, это очень ласковое животное.

Эта порода любит, когда ее хвалят, ей нравится проводить время со своими хозяевами. Норвежская кошка является настоящим другом и, когда она признает "своего" человека, сразу устанавливает с ним тесную связь.

Норвежская лесная кошка. Фото: Pinterest

Рэгдолл

Эта порода имеет большой размер и мускулистую форму, а ее вес может составлять девять килограмм. Главное преимущество этой кошки в том, что она очень ласковая. Когда человек берет ее на руки, она становится очень гибкой и расслабленной.

Эту породу считают наиболее невозмутимой из всех пород домашних кошек. Ее представители имеют уравновешенный характер, мало требований и желание подстраиваться под ситуацию.

Рэгдолл, который может весить до девяти килограммов. Фото: Pinterest

Хайленд

Представители этой породы могут весить до 11 килограммов, а их наиболее характерной чертой считаются закрученные уши. Они имеют нежный и добрый характер, слушаются своего хозяина и обладают привлекательной внешностью.

В поведении хайленд является очень аристократическим и хорошо воспитанным животным. Что касается агрессии, то она им несвойственна, ведь представители этой породы даже не знают, что это такое.

Большая порода котов Хайленд. Фото: Pinterest

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