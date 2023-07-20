В Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів
В Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів. Компанія розширить їх кількість вже у п'ятницю, 21 липня.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Ігротека для пасажирів
"В деяких поїздах Укрзалізниці є ігротека — поїзди №23 Київ — Хелм, №81 Київ — Ужгород, №53 Київ — Перемишль та №67 Київ — Варшава мають на борту настільні ігри — шахи, шашки, нарди та ексклюзивну настолку "Залізниця", — йдеться у повідомленні.
Пасажири поїздів можуть безкоштовно ними скористатися. Для цього потрібно попросити ігри у провідника. В Укрзалізниці просять людей повертати їх після використання, щоб інші пасажири змогли цікавіше провести свій час.
Кількість поїздів з ігротекою розширять вже завтра. Вона з'явиться на поїздах:
- №86 Запоріжжя — Львів;
- №26/25 Рахів — Одеса;
- №36/35 Одеса — Перемишль;
- №38/37 Одеса — Ужгород.
"Бажаємо всім українцям приємних подорожей та переможних партій!" — додали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, вагони Укрзалізниці міжнародного класу габариту RIC курсують на варшавському напрямку. У таких вагонах передбачений додатковий комфорт. Однак їхня кількість обмежена.
Також ми писали, що в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, зокрема і під час поїздки в межах одного поїзда.
Додамо, засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура заявив, що спільно з Укрзалізницею планує запустити потяги Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Він плекає великі надії, адже до Німеччини, за його словами, їздить більше українців, ніж до Чехії.