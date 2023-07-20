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В Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів

20 липня 2023 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів
Ігри для пасажирів Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів. Компанія розширить їх кількість вже у п'ятницю, 21 липня.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Ігротека для пасажирів

"В деяких поїздах Укрзалізниці є ігротека — поїзди №23 Київ — Хелм, №81 Київ — Ужгород, №53 Київ — Перемишль та №67 Київ — Варшава мають на борту настільні ігри — шахи, шашки, нарди та ексклюзивну настолку "Залізниця", — йдеться у повідомленні.

Пасажири поїздів можуть безкоштовно ними скористатися. Для цього потрібно попросити ігри у провідника. В Укрзалізниці просять людей повертати їх після використання, щоб інші пасажири змогли цікавіше провести свій час. 

Кількість поїздів з ігротекою розширять вже завтра. Вона з'явиться на поїздах: 

  • №86 Запоріжжя — Львів;
  • №26/25 Рахів — Одеса;
  • №36/35 Одеса — Перемишль;
  • №38/37 Одеса — Ужгород.

"Бажаємо всім українцям приємних подорожей та переможних партій!" — додали в Укрзалізниці.

Пост
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, вагони Укрзалізниці міжнародного класу габариту RIC курсують на варшавському напрямку. У таких вагонах передбачений додатковий комфорт. Однак їхня кількість обмежена.

Також ми писали, що в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, зокрема і під час поїздки в межах одного поїзда.

Додамо, засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура заявив, що спільно з Укрзалізницею планує запустити потяги Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Він плекає великі надії, адже до Німеччини, за його словами, їздить більше українців, ніж до Чехії.

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