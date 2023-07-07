Пасажири та працівники Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця\Telegram

В Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, в тому числі під час поїздки в межах одного поїзда.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

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Оновлена система купівлі онлайн-квитків

За словами представників організації, отримати доступ до цієї функції можна, завантаживши застосунок УЗ.

Як працює пересадка з поїзда на поїзд:

мінімальний час на пересадку між різними поїздами — 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції);

максимальний час у дорозі — 36 годин (пересадки, які вимагатимуть більшого часу в дорозі, не пропонуватимуться пасажирам);

УЗ підбере зручні рейси для пересадок з мінімальною відстанню по маршруту.

Як працює додаток?

В Укрзалізниці розповіли, як працює оновлена система на конкретному прикладі.

"Припустимо, пасажиру терміново треба їхати із Запоріжжя до Львова. Квитків на весь маршрут вже не залишилось, оскільки до відправлення поїзда лишається близько 6 годин", — наводять приклад в УЗ.

І додають, що у такому випадку, до прикладу, все ще є вільні місця на різні частини маршруту всередині одного поїзда:

у поїзді №86 Запоріжжя — Львів ще залишилось кілька квитків від Запоріжжя до станції Пʼятихатки;

у Пʼятихатках звільниться і не викуплене до Львова місце пасажира, який їхав із Запоріжжя і вийде на станції Пʼятихатки.

Побачивши цю опцію, система автоматично запропонує пасажиру придбати квиток з пересадкою всередині одного поїзда так: від Запоріжжя до Пʼятихаток пасажир поїде на одному з місць, які все ще лишаються вільними від початкової точки маршруту. Діставшись станції Пʼятихатки, людина пересяде на інше місце в тому ж поїзді, яке звільниться після прибуття поїзда на станцію.

Приклад купівлі комплексних квитків. Фото: УЗ

Приклад купівлі комплексних квитків. Фото: УЗ 1 / 2

"При виборі цієї опції пересадки пасажир купує два квитка на різні частини маршруту. При цьому така поїздка, на жаль, буде коштувати дорожче, ніж прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точок маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту — як дорожчі", — додають в УЗ.

І запевняють, що у майбутньому планують дещо змінити тарифну політику. Це потрібно для того, щоб під час купівлі таких квитків до них застосовувались інші коефіцієнти, які дозволять зрівняти вартість прямого квитка і квитка з пересадкою в межах одного поїзда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура заявив, що спільно з Укрзалізницею планує запустити потяги Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Він плекає великі надії, адже до Німеччини, за його словами, їздить більше українців, ніж до Чехії.