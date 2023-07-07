Пассажиры и работники Укрзализныци. Фото: Укрзализныця\Telegram

В Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного поезда.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

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Обновленная система покупки онлайн-билетов

По словам представителей организации, получить доступ к этой функции можно, загрузив приложение УЗ.

Как работает пересадка с поезда на поезд:

минимальное время на пересадку между разными поездами — 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);

максимальное время в пути — 36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);

УЗ подберет удобные рейсы для пересадок с минимальным расстоянием по маршруту.

Как работает приложение?

В Укрзализныце рассказали, как работает обновленная система, на конкретном примере.

"Допустим, пассажиру срочно нужно ехать из Запорожья во Львов. Билетов на весь маршрут уже не осталось, поскольку до отправления поезда остается около 6 часов", — приводят пример в УЗ.

И добавляют, что в таком случае, к примеру, все еще есть свободные места на разные части маршрута внутри одного поезда:

в поезде №86 Запорожье — Львов еще осталось несколько билетов от Запорожья к станции Пятихатки;

в Пятихатках освободится и не выкуплено во Львов место пассажира, который ехал из Запорожья и выйдет на станции Пятихатки.

Увидев эту опцию, система автоматически предложит пассажиру приобрести билет с пересадкой внутри одного поезда так: от Запорожья до Пятихаток пассажир поедет на одном из мест, которые все еще остаются свободными от начальной точки маршрута. Добравшись до станции Пятихатки, человек пересядет на другое место в том же поезде, которое освободится по прибытии поезда на станцию.

Пример покупки комплексных билетов. Фото: УЗ

Пример покупки комплексных билетов. Фото: УЗ 1/2 _ 2

"При выборе этой опции пересадки пассажир покупает два билета на разные части маршрута. При этом такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже, чем прямой билет: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точек маршрута как самые дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута — как более дорогие", — добавляют в УЗ.

И уверяют, что в будущем планируют изменить тарифную политику. Это нужно для того, чтобы при покупке таких билетов к ним применялись другие коэффициенты, позволяющие сравнить стоимость прямого билета и билета с пересадкой в пределах одного поезда.

Напомним, ранее мы писали, что основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.