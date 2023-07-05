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Наступного року курсуватиме прямий потяг Київ — Берлін

5 липня 2023 06:32
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Інна Буряк
редактор
Наступного року курсуватиме прямий потяг Київ — Берлін
Потяг прямує до станції. Фото: Укрзалізниця
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура заявив, що спільно з Укрзалізницею планує запустити потяги Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Він плекає великі надії, адже до Німеччини, за його словами, їздить більше українців, ніж до Чехії.

Про це Янчура розповів в інтервʼю Forbes.

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Потяг Київ — Берлін

За словами Янчури, поїзд з Києва до Берліну курсував до 2012 року й мав великий попит. Однак вартість проїзду потяга через територію Німеччини зросла внаслідок встановлення комерційних умов німецькою залізницею. Це призвело до того, що маршрут став збитковим і рейс закрили.

"У нас інша бізнес-модель, ніж у державних операторів, тому сподіваємося на досягнення взаємовигідної угоди з Укрзалізницею. УЗ не треба буде ділитися доходом з польською та німецькою залізницями. Розподіл буде такий самий, як на маршруті до Праги. Укрзалізниця перевозить своїми поїздами пасажирів до кордону та отримує за це дохід, ми перехопимо пасажирів на кордоні та веземо їх далі. Пасажиру достатньо для всієї подорожі одного квитка", — зазначив Янчура.

Нагадаємо, що починаючи з 7 липня і до 17 числа, додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Також у ці дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Також ми писали, що в Укрзалізниці зробили заяву для пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі. Відтепер поїзди зупинятимуться на станції Варшава Ґданська.

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