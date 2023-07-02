Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow В Укрзалізниці зробили важливу заяву для пасажирів Варшавського напрямку arrow

В Укрзалізниці зробили важливу заяву для пасажирів Варшавського напрямку

2 липня 2023 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укрзалізниці зробили важливу заяву для пасажирів Варшавського напрямку
Поїзд Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Укрзалізниці зробили заяву для пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі. Відтепер поїзди зупинятимуться на станції Варшава Ґданська.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Реконструкція Варшавського залізничного вузла

"Через старт нового етапу реконструкції Варшавського залізничного вузла, поїзди IC 52100 KUJAWIAK Варшава Ґданська 11:31 — Хелм 14:19 та IC 25100 KUJAWIAK Хелм 13:23 — Варшава Ґданська 16:10, зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не Варшава Всходня, як це було раніше", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави займає 20 хвилин.

Усі інші поїзди, яку курсують між Хелмом та Варшавою, прибуватимуть та вирушатимуть зі станції Варшава Всходня.

Пост
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Також ми писали, що Укрзалізниця оголосила про заплановане припинення роботи на ділянці Делятин — Надвірна у напрямку до Рахова, починаючи з 17 липня, з метою проведення ремонтних робіт. При цьому рух поїздів до Рахова буде обмежено в Івано-Франківську з 17 по 27 липня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз