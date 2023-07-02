В Укрзалізниці зробили важливу заяву для пасажирів Варшавського напрямку

Поїзд Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

В Укрзалізниці зробили заяву для пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі. Відтепер поїзди зупинятимуться на станції Варшава Ґданська.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Через старт нового етапу реконструкції Варшавського залізничного вузла, поїзди IC 52100 KUJAWIAK Варшава Ґданська 11:31 — Хелм 14:19 та IC 25100 KUJAWIAK Хелм 13:23 — Варшава Ґданська 16:10, зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не Варшава Всходня, як це було раніше", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави займає 20 хвилин.

Усі інші поїзди, яку курсують між Хелмом та Варшавою, прибуватимуть та вирушатимуть зі станції Варшава Всходня.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Також ми писали, що Укрзалізниця оголосила про заплановане припинення роботи на ділянці Делятин — Надвірна у напрямку до Рахова, починаючи з 17 липня, з метою проведення ремонтних робіт. При цьому рух поїздів до Рахова буде обмежено в Івано-Франківську з 17 по 27 липня.