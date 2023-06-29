Дістатися Карпат буде важче: Укрзалізниця закриває рахівський напрямок на ремонт

Потяг курсує між українськими горами. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оголосила про заплановане припинення роботи на ділянці Делятин-Надвірна у напрямку до Рахова, починаючи з 17 липня, з метою проведення ремонтних робіт. При цьому рух поїздів до Рахова буде обмежено в Івано-Франківську з 17 по 27 липня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Що відомо про закриття рахівського напрямку

"Більше не можемо відкладати ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна, тож з 17 липня закриваємо рахівський напрямок на плановий ремонт", — зазначається в оголошенні.

Проте обмеження будуть застосовуватися лише у будні дні, а у вихідні дні поїзди ходитимуть до Рахова та Рахова за звичайним графіком.

"Вже працюємо над призначенням щоденних "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3. Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно", — додали в компанії.

Під час ремонту гірської дороги (а також на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня ми додамо рейс №255/256 іншим дефіцитним напрямком: Київ-Чернівці. Так, поки вагони поїзда №55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони пов'язуватимуть столицю з Буковиною.

У компанії також повідомили, що популярний напрямок Івано-Франківськ отримає додаткове обслуговування: буде запущено ще один поїзд — №226 Запоріжжя — Івано-Франківськ. На цей час він працюватиме в тестовому режимі протягом одного дня — 12 липня із Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скріншот

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