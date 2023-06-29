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Добраться в Карпаты будет труднее: Укрзализныця закрывает раховское направление на ремонт

29 июня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Добраться в Карпаты будет труднее: Укрзализныця закрывает раховское направление на ремонт
Поезд курсирует между украинских гор. Фото: Укрзализныця
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укрзализныця объявила о планируемом прекращении работы на участке Делятин-Надворная по направлению к Рахову, начиная с 17 июля, с целью проведения ремонтных работ. При этом движение поездов в Рахов будет ограничено в Ивано-Франковске с 17 по 27 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Мы больше не в состоянии отложить ремонтные работы на участке между Делятином и Надворной, поэтому, начиная с 17 июля, мы приостанавливаем движение по раховскому маршруту для планового ремонта. Это гарантирует безопасное и более эффективное передвижение", — указывается в объявлении.

Однако ограничения будут применяться только в будние дни, а в выходные дни поезда будут ходить в Рахов и из Рахова по обычному графику.

"Мы уже занимаемся организацией ежедневного сервиса горных шаттлов из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель) на комфортабельных поездах ДПКр-3. Это новые дизельные поезда, оснащенные сиденьями и кондиционерами во всех вагонах первого и второго класса. Рейсы из Львова и обратно в горы будут осуществляться каждый день", — добавили в компании.

Во время ремонта горной дороги (а также на участке Деражня-Комаровцы) с 18 июля, мы добавим рейс №255/256 другим дефицитным направлением: Киев-Черновцы. Так, пока вагоны поезда №55/56 не смогут проехать в Рахов, с 16 по 27 июля они будут связывать столицу с Буковиной.

В компании также сообщили, что популярное направление Ивано-Франковск получит дополнительное обслуживание: будет запущен еще один поезд №226 Запорожье Ивано-Франковск. На данный момент он будет работать в тестовом режиме на протяжении одного дня — 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска.

Карпаты
Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, что для борьбы с джипингом в Карпатах на склонах горы Пикуй активисты установят три фотоловушки. Данные из них будут передаваться в Нацполицию Закарпатской области.

 

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