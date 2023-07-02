В Укрзализныце сделали важное заявление для пассажиров Варшавского направления

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

В Укрзализныце сделали заявление для пассажиров Варшавского направления, которые пользуются пересадкой в Хелме. Теперь поезда будут останавливаться на станции Варшава Гданьска.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Реконструкция Варшавского железнодорожного узла

"Из-за старта нового этапа реконструкции Варшавского железнодорожного узла, поезда IC 52100 KUJAWIAK Варшава Гданьска 11:31 — Хелм 14:19 и IC 25100 KUJAWIAK Хелм 13:23 — Варшава Гданьска 16:10, будут останавливаться в столице Польши только на станции Варшава Гданьска, а не Варшава Всходня, как это было раньше", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что поездка на метро от станции Варшава Гданьска до центра Варшавы занимает 20 минут.

Все остальные поезда, которые курсируют между Хелмом и Варшавой будут прибывать и отправляться со станции Варшава Всходня.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця продолжает обновлять свой подвижной состав. Она выпускает уже 29-й инклюзивный электропоезд и 19-й, сделанный с начала полномасштабного вторжения РФ. Уже совсем скоро он станет на маршрут №829 сообщением Ужгород — Львов.

Также мы писали, что Укрзализныця объявила о запланированном прекращении работы на участке Делятин — Надворная в направлении Рахова, начиная с 17 июля, с целью проведения ремонтных работ. При этом движение поездов в Рахов будет ограничено в Ивано-Франковске с 17 по 27 июля.