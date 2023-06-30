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Укрзалізниця випускає новий інклюзивний електропоїзд зі сполученням Ужгород — Львів

30 червня 2023 15:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця випускає новий інклюзивний електропоїзд зі сполученням Ужгород — Львів
Новий інклюзивний електропоїзд. Фото: Укрзалізниця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Новий інклюзивний електропоїзд

В Укрзалізниці розповіли, що електропоїзд ЕР2 має великі вбиральні, які пристосовані для використання людьми з інвалідністю, пандуси, таблички зі шрифтом Брайля, сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, зручні сидіння, оновлену систему освітлення, інформування та пожежогасіння.

Електропоїзд курсуватиме маршрутом №829 сполученням Ужгород — Львів.

"Він відправлятиметься з Ужгорода о 06:25 і прибуватиме до Львова о 12:10. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме до Ужгорода о 22:25. Поїзд проходитиме через станції Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Опорець, Лавочне, Славське, Тухля, Сколе, Стрий та Миколаїв-Дністровський", — йдеться у повідомленні.

Новый инклюзивный электропоезд
Новий інклюзивний електропоїзд. Фото: Укрзалізниця
Новый инклюзивный электропоезд
Новий інклюзивний електропоїзд. Фото: Укрзалізниця
Новый инклюзивный электропоезд
Новий інклюзивний електропоїзд. Фото: Укрзалізниця
Пост
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила про заплановане припинення роботи на ділянці Делятин-Надвірна у напрямку до Рахова, починаючи з 17 липня, з метою проведення ремонтних робіт. При цьому рух поїздів до Рахова буде обмежено в Івано-Франківську з 17 по 27 липня.

Також ми писали, що національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

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