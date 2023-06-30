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Укрзализныця выпускает новый инклюзивный электропоезд с соединением Ужгород — Львов

30 июня 2023 15:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця выпускает новый инклюзивный электропоезд с соединением Ужгород — Львов
Новый инклюзивный электропоезд. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Укрзализныця продолжает обновлять свой подвижной состав. Она выпускает уже 29-й инклюзивный электропоезд и 19-й, сделанный с начала полномасштабного вторжения РФ. Уже совсем скоро он станет на маршрут №829 соединением Ужгород — Львов.

Об этом Укрзализныця сообщила в своем Telegram-канале.

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Новый инклюзивный электропоезд

В Укрзализныце рассказали, что электропоезд ЕР2 имеет большие уборные, которые приспособлены для использования людьми с инвалидностью, пандусы, таблички со шрифтом Брайля, пеленальные столики, места для перевозки велосипедов, удобные сиденья, обновленная система освещения, информирования и пожаротушения.

Электропоезд будет курсировать по маршруту №829 соединением Ужгород - Львов.

"Он будет отправляться из Ужгорода в 06:25 и прибывать во Львов в 12:10. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Ужгород в 22:25. Поезд будет проходить через станции Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Опорец, Лавочное, Славское, Тухля, Сколе, Стрый и Николаев-Днестровский", — говорится в сообщении.

Новый инклюзивный электропоезд
Новый инклюзивный электропоезд. Фото: Укрзализныця
Новый инклюзивный электропоезд
Новый инклюзивный электропоезд. Фото: Укрзализныця
Новый инклюзивный электропоезд
Новый инклюзивный электропоезд. Фото: Укрзализныця
Пост
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця объявила о запланированном прекращении работы на участке Делятин-Надворная в направлении Рахова, начиная с 17 июля, с целью проведения ремонтных работ. При этом движение поездов в Рахов будет ограничено в Ивано-Франковске с 17 по 27 июля.

Также мы писали, что национальный перевозчик Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев — Львов. Поезд будет сформирован из новых вагонов с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

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