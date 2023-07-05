В следующем году будет курсировать прямой поезд Киев — Берлин

Поезд следует к станции. Фото: Укрзализныця

Основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.

Об этом Янчура рассказал в интервью Forbes.

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Поезд Киев — Берлин

По словам Янчуры, поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012 года и имел большой спрос. Однако стоимость проезда поезда через территорию Германии выросла в результате установления коммерческих условий немецкой железной дорогой. Это привело к тому, что маршрут стал убыточным и рейс был закрыт.

"У нас другая бизнес-модель, чем у государственных операторов, поэтому надеемся на достижение взаимовыгодного соглашения с Укрзализныцей. УЗ не нужно будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Распределение будет таким же, как на маршруте в Прагу. Укрзализныця перевозит своими поездами пассажиров до границы и получает за это доход, мы перехватим пассажиров на границе и везем их дальше. Пассажиру достаточно для всего путешествия одного билета", — отметил Янчура.

Напомним, что начиная с 7 июля и до 17 числа, дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Также в эти даты из Львова поезд будет выезжать в 14.37 и прибывать в столицу в 22.27.

Также мы писали, что в Укрзализныце сделали заявление для пассажиров Варшавского направления, которые пользуются пересадкой в Хелме. Теперь поезда будут останавливаться на станции Варшава Гданьска.