Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow В следующем году будет курсировать прямой поезд Киев — Берлин arrow

В следующем году будет курсировать прямой поезд Киев — Берлин

5 июля 2023 06:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В следующем году будет курсировать прямой поезд Киев — Берлин
Поезд следует к станции. Фото: Укрзализныця
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.

Об этом Янчура рассказал в интервью Forbes.

Читайте также:

Поезд Киев — Берлин

По словам Янчуры, поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012 года и имел большой спрос. Однако стоимость проезда поезда через территорию Германии выросла в результате установления коммерческих условий немецкой железной дорогой. Это привело к тому, что маршрут стал убыточным и рейс был закрыт.

"У нас другая бизнес-модель, чем у государственных операторов, поэтому надеемся на достижение взаимовыгодного соглашения с Укрзализныцей. УЗ не нужно будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Распределение будет таким же, как на маршруте в Прагу. Укрзализныця перевозит своими поездами пассажиров до границы и получает за это доход, мы перехватим пассажиров на границе и везем их дальше. Пассажиру достаточно для всего путешествия одного билета", — отметил Янчура.

Напомним, что начиная с 7 июля и до 17 числа, дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Также в эти даты из Львова поезд будет выезжать в 14.37 и прибывать в столицу в 22.27.

Также мы писали, что в Укрзализныце сделали заявление для пассажиров Варшавского направления, которые пользуются пересадкой в Хелме. Теперь поезда будут останавливаться на станции Варшава Гданьска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз