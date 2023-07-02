Жіночі купе від Укрзалізниці вже об'їздили кілька десятків міст України

Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця успішно виконала серію маршрутів із жіночими купе, покликаних посилити комфорт та безпеку жінок під час подорожей. Стартові пункти включали такі міста, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня та Трускавець, де цю ініціативу було з гарячим схваленням прийнято.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Згідно з пресслужбою Укрзалізниці, кожна з цих поїздок пройшла без серйозних інцидентів. Не було відзначено жодних прецедентів несанкціонованого вторгнення чи провокацій у цих жіночих купе.

Представники Укрзалізниці також згадали, що були випадки, коли квитки до жіночих купе помилково продавалися чоловікам. Однак цю проблему вже вирішено, а тих чоловіків, хто придбав квитки, розподілили по інших купе.

Факти про жіноче купе Укрзалізниці

У компанії нагадали кілька важливих тез щодо жіночих купе:

вартість квитків у жіночі купе не відрізняється від стандартних цін. Жодних додаткових зборів чи платежів не передбачено;

жіночі купе були спеціально обрані серед кращих чи гірших вагонів. Нам було важливо, щоб не створювалося враження штучних привілеїв чи дискримінації;

попри те, що це жіночі купе, це не означає, що вагон цілком призначений тільки для жінок. Чоловіки можуть бути в інших частинах вагона;

Укрзалізниця поступово запроваджує службу патруля на потяги, і ці рейси є пріоритетними. Тож не дивуйтеся, якщо побачите людей із шевронами "Залізна Безпека";

квитки на ці поїзди доступні лише через додаток Укрзалізниця.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29 інклюзивний електропоїзд і 19, зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Також ми писали, що Укрзалізниця оголосила про заплановане припинення роботи на ділянці Делятин — Надвірна у напрямку до Рахова, починаючи з 17 липня, з метою проведення ремонтних робіт. При цьому рух поїздів до Рахова буде обмежено в Івано-Франківську з 17 по 27 липня.