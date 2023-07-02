Женские купе от Укрзализныци уже объездили несколько десятков городов Украины

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця успешно выполнила серию маршрутов с женскими купе, призванных усилить комфорт и безопасность женщин во время путешествий. Стартовые пункты включали такие города, как Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня и Трускавец, где эта инициатива была с горячим одобрением принята.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Согласно пресс-службе Укрзализныця, каждая из этих поездок прошла без каких-либо серьезных инцидентов. Не было отмечено никаких прецедентов несанкционированного вторжения или провокаций в этих женских купе.

Представители Укрзализныця также упомянули, что были случаи, когда билеты в женские купе ошибочно продавались мужчинам. Однако данная проблема уже решена, а тех мужчин, кто приобрел билеты, распределили по другим купе.

Факты о женских купе Укрзализныци

В компании напомнили несколько важных тезисов касательно женских купе:

стоимость билетов в женские купе не отличается от стандартных цен. Никаких дополнительных сборов или платежей не предусмотрено;

женские купе не были специально выбраны среди лучших или худших вагонов. Нам было важно, чтобы не создавалось впечатление искусственных привилегий или дискриминации;

несмотря на то что это женские купе, это не значит, что вагон целиком предназначен только для женщин. Мужчины могут находиться в других частях вагона;

Укрзализныця постепенно вводит службу патруля на поезда, и эти рейсы являются приоритетными. Так что не удивляйтесь, если увидите людей с шевронами "Железная Безопасность";

билеты на эти поезда доступны только через приложение Укрзализныця.

Напомним, Укрзализныця продолжает обновлять свой подвижной состав. Она выпускает уже 29-й инклюзивный электропоезд и 19-й, сделанный с начала полномасштабного вторжения РФ. Уже совсем скоро он станет на маршрут №829 сообщением Ужгород — Львов.

Также мы писали, что Укрзализныця объявила о запланированном прекращении работы на участке Делятин — Надворная в направлении Рахова, начиная с 17 июля, с целью проведения ремонтных работ. При этом движение поездов в Рахов будет ограничено в Ивано-Франковске с 17 по 27 июля.