В Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров
В Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров. Компания расширит их количество уже в пятницу, 21 июля.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Игротека для пассажиров
"В некоторых поездах Укрзализныци есть игротека — поезда №23 Киев — Хелм, №81 Киев — Ужгород, №53 Киев — Перемышль и №67 Киев — Варшава имеют на борту настольные игры — шахматы, шашки, нарды и эксклюзивную настолку "Железная дорога", — говорится в сообщении.
Пассажиры поездов могут бесплатно ими воспользоваться. Для этого нужно попросить игры у проводника. В Укрзализныце просят людей возвращать их после использования, чтобы другие пассажиры смогли интереснее провести свое время.
Количество поездов с игротекой будет расширено уже завтра. Она появится на поездах:
- №86 Запорожье — Львов;
- №26/25 Рахов — Одесса;
- №36/35 Одесса — Перемышль;
- №38/37 Одесса — Ужгород.
"Желаем всем украинцам приятных путешествий и победных партий!" — добавили в Укрзализныце.
Напомним, вагоны Укрзализныци международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.
Также мы писали, что в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного поезда.
Добавим, основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.