Игры для пассажиров Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров. Компания расширит их количество уже в пятницу, 21 июля.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Игротека для пассажиров

"В некоторых поездах Укрзализныци есть игротека — поезда №23 Киев — Хелм, №81 Киев — Ужгород, №53 Киев — Перемышль и №67 Киев — Варшава имеют на борту настольные игры — шахматы, шашки, нарды и эксклюзивную настолку "Железная дорога", — говорится в сообщении.

Пассажиры поездов могут бесплатно ими воспользоваться. Для этого нужно попросить игры у проводника. В Укрзализныце просят людей возвращать их после использования, чтобы другие пассажиры смогли интереснее провести свое время.

Количество поездов с игротекой будет расширено уже завтра. Она появится на поездах:

№86 Запорожье — Львов;

№26/25 Рахов — Одесса;

№36/35 Одесса — Перемышль;

№38/37 Одесса — Ужгород.

"Желаем всем украинцам приятных путешествий и победных партий!" — добавили в Укрзализныце.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, вагоны Укрзализныци международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.

Также мы писали, что в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного поезда.

Добавим, основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.