Укрзалізниця розповіла про особливості вагонів для міжнародного руху

Вагон габариту RIC на Крюківському вагонобудівному заводі. Фото: facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Вагони Укрзалізниці міжнародного класу габариту RIC курсують на варшавському напрямку. У таких вагонах передбачений додатковий комфорт. Однак їхня кількість обмежена.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Чому вагонів міжнародного класу так мало

Як відомо, у 2020 році Крюківський вагонобудівний завод створив для Укрзалізниці 2 вагони міжнародого класу. Такі вагони можуть використовуватися для руху євроколією (1435 мм) до Варшави, Відня, Будапешта та інших міст. Вони відрізняються габаритами від стандартних пасажирських та містять у купе не чотири, а лише три спальних місця.

Спальні місця у вагоні міжнародного класу. Фото: facebook/Oleksandr Pertsovskyi

В компанії кажуть, що до повномасштабної війни у збільшенні кількості вагонів не було потреби.

"До повномасштабного вторгнення наявний парк таких вагонів задовольняв пасажирський попит. Розвинута мережа авіасполучення забезпечувала швидке й відносно недороге сполучення з країнами Європи", — йдеться у повідомленні компанії.

Чому не купують вагони RIC зараз

Вже під час вторгнення, коли українці масово покидали рідні домівки і були вимушені виїжджати за кордон, вагони міжнародного сполучення стали б в нагоді. Однак Укрзалізниця зазначає, що придбати та поставити на колію нові вагони RIC у воєнних умовах "космічно дорого". Назвали в компанії й інші причини.

"Це дуже довго — виробництво може розтягнутися на кілька років; технічно витратно — облаштування зміни в прикордонні візків з української широкої колії (1520 мм) на євроколію (1435 мм); юридично складно — йдеться про узгодження з країнами, де вони курсуватимуть", — йдеться у повідомленні.

Які альтернативи пропонує Укрзалізниця

У компанії повідомили, що працюють над варіантами стикування українських поїздів з рейсами європейських залізничних операторів (Польща, Угорщина, Молдова, Словаччина).

Також планують розширити мережі пасажирських хабів для зручних пересадок та

запустити поїзд Київ — Варшава з вагонами стандартного для України габариту.

В Укрзалізниці розповіли про особливості вагонів габариту RIC

Нагадаємо, Укрзалізниця вийшла на польський ринок. Дізнавайтесь у матеріалі, чим займатимуться українці.