Укрзализныця рассказала об особенностях вагонов для международного движения
Вагоны Укрзализныци международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Почему вагонов международного класса так мало
Как известно, в 2020 году Крюковский вагоностроительный завод создал для Укрзализныци 2 вагона международного класса. Такие вагоны могут использоваться для движения евроколеей (1435 мм) в Варшаву, Вену, Будапешт и другие. мост. Они отличаются габаритами от стандартных пассажирских и содержат в купе не четыре, а только три спальных места.
В компании говорят, что до полномасштабной войны в увеличении количества вагонов не было необходимости.
"До полномасштабного вторжения существующий парк таких вагонов удовлетворял пассажирский спрос. Развитая сеть авиасообщения обеспечивала быстрое и относительно недорогое сообщение со странами Европы", — говорится в сообщении компании.
Почему вагоны RIC не покупают сейчас
Уже во время вторжения, когда украинцы массово покидали родные дома и были вынуждены выезжать за границу, вагоны международного сообщения пригодились бы. Однако Укрзализныця отмечает, что приобрести и поставить на путь новые вагоны RIC в военных условиях "космически дорого". Назвали у компании и другие причины.
"Это очень долго — производство может растянуться на несколько лет; технически затратно — обустройство изменения в пограничные тележки с украинской широкой колеи (1520 мм) на европути (1435 мм); юридически сложно — речь идет о согласовании со странами, где они будут курсировать", — говорится в сообщении.
Какие альтернативы предлагает Укрзализныця
В компании сообщили, что работают над вариантами стыковки украинских поездов с рейсами европейских железнодорожных операторов (Польша, Венгрия, Молдова, Словакия). Также планируется расширить сети пассажирских хабов для удобных пересадок и запустить поезд Киев — Варшава с вагонами стандартного для Украины габарита.
Напомним, "Укрзалізниця" вышла на польский рынок. Узнайте в материале, чем будут заниматься украинцы.