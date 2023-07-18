Укрзализныця рассказала об особенностях вагонов для международного движения

Вагон габарита RIC на Крюковском вагоностроительном заводе. Фото: facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Вагоны Укрзализныци международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Почему вагонов международного класса так мало

Как известно, в 2020 году Крюковский вагоностроительный завод создал для Укрзализныци 2 вагона международного класса. Такие вагоны могут использоваться для движения евроколеей (1435 мм) в Варшаву, Вену, Будапешт и другие. мост. Они отличаются габаритами от стандартных пассажирских и содержат в купе не четыре, а только три спальных места.

Спальные места в вагоне международного класса. Фото: facebook/Oleksandr Pertsovskyi

В компании говорят, что до полномасштабной войны в увеличении количества вагонов не было необходимости.

"До полномасштабного вторжения существующий парк таких вагонов удовлетворял пассажирский спрос. Развитая сеть авиасообщения обеспечивала быстрое и относительно недорогое сообщение со странами Европы", — говорится в сообщении компании.

Почему вагоны RIC не покупают сейчас

Уже во время вторжения, когда украинцы массово покидали родные дома и были вынуждены выезжать за границу, вагоны международного сообщения пригодились бы. Однако Укрзализныця отмечает, что приобрести и поставить на путь новые вагоны RIC в военных условиях "космически дорого". Назвали у компании и другие причины.

"Это очень долго — производство может растянуться на несколько лет; технически затратно — обустройство изменения в пограничные тележки с украинской широкой колеи (1520 мм) на европути (1435 мм); юридически сложно — речь идет о согласовании со странами, где они будут курсировать", — говорится в сообщении.

Какие альтернативы предлагает Укрзализныця

В компании сообщили, что работают над вариантами стыковки украинских поездов с рейсами европейских железнодорожных операторов (Польша, Венгрия, Молдова, Словакия). Также планируется расширить сети пассажирских хабов для удобных пересадок и запустить поезд Киев — Варшава с вагонами стандартного для Украины габарита.

В Укрзализныце рассказали об особенностях вагонов габарита RIC

Напомним, "Укрзалізниця" вышла на польский рынок. Узнайте в материале, чем будут заниматься украинцы.