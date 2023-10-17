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ТОП-5 порід собак для тих, у кого ніколи не було цуценя

17 жовтня 2023 07:12
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яку собаку варто взяти тим, в кого ніколи не було цуценя — ТОП-5 найкращих порід
Молода дівчина, яка грається із собакою на вулиці. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Перш ніж взяти додому собаку, варто звертати увагу на дуже багато речей, особливо якщо є маленькі діти, адже важливо, щоб тварина була доброзичливою. Тому потрібно знати, які породи собак підходять тим, в кого ніколи не було цуценя вдома.

Про це розповідає фахівчиня з компанії з догляду за тваринами Elle Vet Sciences у TikTok.

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ТОП-5 порід собак для тих, у кого ніколи не було цуценя

Гаванський бішон

Фахівчиня стверджує, що ця порода собак є дуже милою та зовсім не линяє. За її словами, представники цієї породи дуже швидко прив’язуються до людей, а у сім’ї почуваються досить комфортно та чудово.

Але водночас якщо з ними розлучатися, вони починають дуже страждати через це. Також вони важко переносять ситуації, коли їм тривалий час потрібно бути на самоті.

Гаванский бишон
Собака породи Гаванський бішон. Фото: Pinterest

Бернський зененхунд

Жінка каже, що ця порода є "нерозумною та дурнуватою, але ніжною і чарівною". Тому вона рекомендує завести цю породу собак тим, в кого раніше не було цуценя вдома.

Бернский зенненхунд
Порода Бернський зененхунд. Фото: скриншот з YouTube

Спрингер-спаніель

За словами фахівчини, це ще одна порода собак, яку варто завести тим, хто раніше не мав цуценя. Вона стверджує, що процес дресирування цих собак відбувається дуже швидко та ефективно, а самі спрингер-спаніелі вважаються дуже відданими.

Спрингер-спаниель
Пес породи Спрингер-спаніель. Фото: Pixabay

Португальський водяний собака

Як каже фахівчиня з компанії з догляду за тваринами Elle Vet Sciences, ця порода собак може стати дуже хорошим другом для сім’ї. За її словами, португальський водяний собака є дуже милою, ніжною та розумною твариною.

Португальская водяная собака
Португальський водяний собака. Фото: Pinterest

Врятований з притулку собака

Експерти вважають, що одним з найкращих собак вважається той, якому дали другий шанс на життя. Самі ті собаки, які опинилися у притулках після того, як їх покинули або жорстоко побили попередні господарі, дуже люблять нових власників.

Собака, которая находится в приюте
Собака, яка перебуває у притулку. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які породи собак мають найагресивніший характер. 

Раніше ми розповідали про те, які дрібні породи собак вважаються найрозумнішими. 

Також ми повідомляли про те, які породи собак вважаються найспокійнішими серед усіх. 

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