Яку собаку варто взяти тим, в кого ніколи не було цуценя — ТОП-5 найкращих порід

Молода дівчина, яка грається із собакою на вулиці. Фото: Freepik

Перш ніж взяти додому собаку, варто звертати увагу на дуже багато речей, особливо якщо є маленькі діти, адже важливо, щоб тварина була доброзичливою. Тому потрібно знати, які породи собак підходять тим, в кого ніколи не було цуценя вдома.

Про це розповідає фахівчиня з компанії з догляду за тваринами Elle Vet Sciences у TikTok.

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Гаванський бішон

Фахівчиня стверджує, що ця порода собак є дуже милою та зовсім не линяє. За її словами, представники цієї породи дуже швидко прив’язуються до людей, а у сім’ї почуваються досить комфортно та чудово.

Але водночас якщо з ними розлучатися, вони починають дуже страждати через це. Також вони важко переносять ситуації, коли їм тривалий час потрібно бути на самоті.

Собака породи Гаванський бішон. Фото: Pinterest

Бернський зененхунд

Жінка каже, що ця порода є "нерозумною та дурнуватою, але ніжною і чарівною". Тому вона рекомендує завести цю породу собак тим, в кого раніше не було цуценя вдома.

Порода Бернський зененхунд. Фото: скриншот з YouTube

Спрингер-спаніель

За словами фахівчини, це ще одна порода собак, яку варто завести тим, хто раніше не мав цуценя. Вона стверджує, що процес дресирування цих собак відбувається дуже швидко та ефективно, а самі спрингер-спаніелі вважаються дуже відданими.

Пес породи Спрингер-спаніель. Фото: Pixabay

Португальський водяний собака

Як каже фахівчиня з компанії з догляду за тваринами Elle Vet Sciences, ця порода собак може стати дуже хорошим другом для сім’ї. За її словами, португальський водяний собака є дуже милою, ніжною та розумною твариною.

Португальський водяний собака. Фото: Pinterest

Врятований з притулку собака

Експерти вважають, що одним з найкращих собак вважається той, якому дали другий шанс на життя. Самі ті собаки, які опинилися у притулках після того, як їх покинули або жорстоко побили попередні господарі, дуже люблять нових власників.

Собака, яка перебуває у притулку. Фото: Freepik

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