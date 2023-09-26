Ці собаки завжди виглядають як цуценята — ТОП 9 порід, у які ви закохаєтесь

Собака породи померанський шпіц у сумці. Фото: freepik.com

Рішення завести собаку — одне з найвідповідальніших. Чотирилапі друзі потребують уваги, якісного й збалансованого харчування, догляду й регулярного огляду у ветеренарів. Важливе значення має й розмір домашнього улюбленця. Адже великі породи — це додаткові виклики. Водночас мініатюрним вихованцям не потрібні тривалі прогулянки, велика квартира, багато корму.

Пропонуємо дізнатися про дев'ять порід собак, які залишаються мініатюрними усе своє життя й мають доброзичливий характер. Про них розповів досвідчений кінолог Деніел Когіл порталу BestLife.

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ТОП дев'ять порід собак, які усе життя на вигляд як цуценята

1. Йоркширський тер'єр

Ця порода підходить людям, які мають алергію на шерсть тварин. Річ у тім, що шерсть йорків подібна до людського волосся й не викликає алергічних реакцій.

За словами кінолога, це одна з найменших порід у світі. Вага йоркширського тер’єра не перевищує 3,2 кг, а зріст — 23 см. Тому зовсім не дивно, що все життя вони мають вигляд маленького цуценяти. Ще йоркширські тер'єри дуже розумні, тому легко вчаться командам, енергійні та веселі собаки.

Який вигляд має порода Йоркширський тер'єр. Фото: sobakovod.club

2. Кавалер Кінг Чарльз спаніель

Ця неймовірно чарівна собака виростає трохи більшою за йоркширського тер'єра — зріст 30–33 см і вага 5.5–8 кг.

Порода має приємну вдачу. Вони ласкаві до всіх членів сім'ї, проте обирають для себе одного господаря й стають йому вірним другом на все життя.

Який вигляд має Кавалер Кінг Чарльз спаніель. Фото: depositphotos.com

3. Ши-цу

Ши-тцу — це порода собак, яка відома своєю маленькою розміром і довгим, шовковистим хутром. вони мають вагу 4-7,5 кг та зріст 20-28 см.

За даними американського кінологічного клубу, ши-цу відомі своєю особливою любов'ю до дітей і чудово освоюються навіть у маленьких приміщеннях. Тому якщо ви живете в квартирі, така порода може стати для вас справжньою знахідкою.

Який вигляд має порода собак Ши-цу. Фото: Fello.pet

4. Той-пудель

Милі кучеряві песики, у назві яких недаремно є слово іграшка, адже вони схожі на плюшевих ведмежаток, мають зріст 23-28 см. Вага варіюється від 6 до 8 кг.

Той-пуделі благородні та дуже розумні, проте мають досить впертий характер. З усім тим вони стають вірними й прекрасними компаньонами.

Який вигляд має порода собак Той-пудель. Фото: sobakovod.club

5. Йоркіпу

Середній йоркіпу, враховуючи, що всі вони невеликі за розміром, має приблизну вагу 1,3-6,4 кг, тоді як його висота в холці може становити від 17 до 38 см.

"Це гібридна порода собак, виведена шляхом схрещення йоркширського тер'єра та міні-пуделя. Одна з головних причин, чому йоркіпу завжди виглядають як цуценята — їхні великі щенячі очі. Зазвичай вони досить активні навіть у похилому віці та мають молодий дух", — розповідає ветеринар Кортні Джексон.

Який вигляд має порода собак Йоркіпу. Фото: PetTips

6. Мальтійська болонка

Мальтійська болонка важить не більше 2-4 кг та має зріст 20-25 см. Ця білосніжна порода любить увагу і стане для своїх господарів справжнім другом. Попри маленькі розміри тварин, господарі легко можуть навчити їх різним трюкам і командам.

Який вигляд має Мальтійська болонка. Фото: shutterstock.com

7. Померанський шпіц

Висота в холці від 18 до 22 см, вага 1,4-3,5 кг. Як зазначає кінолог, досягнувши певного віку, ці собаки більше не будуть змінюватись і залишаться такими маленькими, пухнастими та жвавими усе своє життя.

"Для цієї породи важливою є увага та любов господаря", — підкреслює Когіл.

Який вигляд має Померанський шпіц. Фото: freepik.com

8. Чихуахуа

Чихуахуа виростають до 15-23 см у висоту, і важать 0,5-3 кг. Це дуже чутлива порода і вона щаслива, коли з нею спілкуються і ставляться прихильно. Хоча вони можуть дружити з багатьма людьми, вірні вони лише одній людині.

Який вигляд має Чихуахуа. Фото: depositphotos.com

9. Бішон фрізе

Бішон фрізе — маленька собака, яка важить приблизно 6-11 кг і має висоту в холці 23-30 см.

"Бішони — адаптивні компаньйони, які чудово ладнають з іншими собаками та маленькими дітьми. Їхня впевненість і маленький розмір роблять їх ідеальними жителями міста", — йдеться на сайті американського кінологічного клубу.

Який вигляд має порода собак Бішон фрізе. Фото: depositphotos.com

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