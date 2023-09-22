Чим особливі йоркширські тер'єри — ТОП сім найцікавіших фактів

Йоркширський тер'єр з новою зачіскою у ванній. Фото: vetonline.pro

Ці маленькі, милі та смішні песики з бантиками стали символом гламуру та багатого життя свого часу. Також через добрий характер та невеличкий розмір йорків часто обирали компаньйонами для дітей. Проте, виявляється, ми багато не знаємо про цих красунчиків. А історія їх надзвичайна!

Розповідаємо сім найцікавіших фактів про йоркширських тер'єрів, які ви могли не знати. Якщо ви власник цієї милої породи або хочете, щоб така собачка стала членом вашої сім'ї, то вам обов'язково треба це прочитати.

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ТОП сім найцікавіших фактів про йоркширських тер'єрів

ФАКТ № 1 Компаньйони для бідняків

Коли породу тільки вивели, її, як правило, заводили собі у компаньйони лише бідняки. Причин для цього було вдосталь:

собаки компактні та не потребують багато місця;

йорки мало їдять;

песики невибагливі (у всякому випадку, були такими);

йорки кращі мисливці на щурів та мишей ніж коти.

ФАКТ № 2 Мисливці на гризунів

Одразу переходимо до другого факту — спритні йоркширські тер'єри були найкращими щуроловами. Завдяки своєму маленькому розміру вони могли проникати у вузькі та тісні простори, де, зазвичай, ховаються гризуни.

Цю породу особливо любили власники пекарень та магазинів. Часто їх можна було зустріти на текстильних фабриках і у вугільних шахтах графств Йоркшир та Ланкашир. Окрім гризунів тер’єр полював на борсуків та інших дрібних тварин, що ховаються у норах.

Йоркширський тер'єр на прогулянці. Фото: depositphotos.com

ФАКТ № 3 Символ гламура та багатства

Ця маленька гроза гризунів дуже швидко закохала у себе людство. Коли дивишся у ці чорні очі-намистинки, важко встояти. Хочеться піклуватися про цього чотирилапого малюка.

Тож, у 90-ті роки ХІХ століття йорк став надзвичайно популярним серед дам аристократичних кругів Англії. Цю лихоманку підхопила й Америка.

У ХХ столітті ця собака теж не втратила своєї популярності. Вона стала символом гламуру й багатства. Песиків водили до грумерів, вдягали у костюмчики та робили зачіски.

Популярність йоркширського тер’єра та любов до нього й досі не пройшли. Сучасний йорк давно забув свою початкову задачу мисливця на гризунів. Це стала собачка-компаньйон, з якою приємно проводити час, про яку хочеться піклуватися. А у відповідь вона вважає людину чимось подібним до божества.

Маленький йоркширський тер'єр відпочиває. Фото: google.com

ФАКТ № 4 Маленька особливість — що за дивні звуки?

Ті, хто вперше заводять цих улюбленців, можуть злякатися. Часом йоркширські тер'єри видають дуже дивні звуки. Цим звукам вже придумали назву — "зворотне чхання". Замість того, щоб виштовхувати повітря з носа, у собак починається серія судомних рухів, що супроводжуються хрюканням.

"Зворотне чхання" не становить загрози для здоров'я тварини, а виникає воно зазвичай через парфуми, пилок, пилюку або інші подразники. Тож не лякайтеся.

ФАКТ № 5 Увага до шерсті

Шерсть йоркшерів також особлива, вона подібна до людського волосся і росте з такою ж швидкістю. Саме тому собаки потребують систематичного відвідування грумера. Зате їх шерсть практично не линяє і не має запаху.

ФАКТ № 6 Чудова новина для всіх алергіків

Алергія на домашніх улюбленців — це справжня проблема. Однак алергіки можуть, як правило, сміливо заводити йоркширських тер'єрів, саме через подібність шерсті до людського волосся, воно не викликає гострої реакції. Тож, на шерсть йорків люди не мають алергії.

ФАКТ № 7 Вірні та відважні

Малюки-йорки дуже відважні та вірні своєму господареві. Кінологи запевняють, що ці собаки, попри маленький розмір, можуть бути чудовими вартовими. На додаток, захищаючи свого господаря, вони можуть напасти навіть на собаку в 10 разів більшу за саму себе або навіть на людину.

Йоркширський тер'єр зі своїм господарем. Фото: istockphoto.com

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