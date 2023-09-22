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Гламурные крысоловы с особенностью. Что вы не знали о йоркширских терьерах?

22 сентября 2023 21:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Чем особенные йоркширские терьеры — ТОП семь самых интересных фактов
Йоркширский терьер с новой прической в ванной. Фото: vetonline.pro
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Эти маленькие, милые и смешные собачки с бантиками стали символом гламура и богатой жизни в свое время. Также из-за хорошего характера и небольшого размера йорков часто выбирали компаньонами для детей. Однако оказывается, мы много не знаем об этих красавчиках. А история их необыкновенная!

Рассказываем семь самых интересных фактов о йоркширских терьеров, которые вы могли не знать. Если вы владелец этой милой породы или хотите, чтобы такая собачка стала членом вашей семьи, то вам обязательно нужно это прочитать.

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ТОП семь самых интересных фактов о йоркширских терьерах

ФАКТ №1 Компаньоны для бедняков

Когда породу только вывели, ее, как правило, заводили себе в компаньоны только бедняки. Причин для этого было достаточно:

  • собаки компактны и не требуют много места;
  • йорки мало едят;
  • собачки неприхотливы (во всяком случае, были таковыми);
  • йорки лучше охотники на крыс и мышей чем кошки.

ФАКТ №2 Охотники на грызунов

Сразу переходим ко второму факту — ловкие йоркширские терьеры были лучшими крысоловами. Благодаря своему маленькому размеру они могли проникать в узкие и тесные пространства, где обычно прячутся грызуны.

Эту породу особенно любили владельцы пекарен и магазинов. Часто их можно было встретить на текстильных фабриках и в угольных шахтах графств Йоркшир и Ланкашир. Кроме грызунов, терьер охотился на барсуков и других мелких животных, скрывающихся в норах.

 

Что вы не знали о йоркширских терьерах?
Йоркширский терьер на прогулке. Фото: depositphotos.com

ФАКТ №3 Символ гламура и богатства

Эта маленькая гроза грызунов очень быстро влюбила в себя человечество. Когда смотришь в эти черные глаза-бусинки, трудно устоять. Хочется заботиться об этом четырехлапом малыше.

Итак, в 90-е годы XIX века йорк стал очень популярен среди женщин аристократических кругов Великобритании. Эту лихорадку подхватила и Америка.

В ХХ веке эта собака тоже не утратила своей популярности. Она стала символом гламура и богатства. Песиков водили к грумерам, одевали в костюмы и делали прически.

Популярность йоркширского терьера и любовь к нему до сих пор не прошли. Современный йорк давно забыл свою первоначальную задачу охотника грызунов. Это стала собачка-компаньон, с которой приятно проводить время, о котором хочется заботиться. А в ответ он считает человека чем-то похожим на божество.

 

ТОП семь самых интересных фактов о йоркширских терьерах
Маленький йоркширский терьер отдыхает. Фото: google.com

ФАКТ №4 Маленькая особенность — что за странные звуки?

Те, кто впервые заводят этих любимцев, могут испугаться. Иногда йоркширские терьеры издают очень странные звуки. Этим звукам уже придумали название — "обратное чихание". Вместо того чтобы выталкивать воздух из носа, у собак начинается серия судорожных движений, сопровождающихся хрюканьем.

"Обратное чихание" не представляет угрозы для здоровья животного, а возникает оно обычно из-за духов, пыльцы, пыли или других раздражителей. Так что не пугайтесь.

ФАКТ №5 Внимание к шерсти

Шерсть йоркшеров также особенная, она похожа на человеческие волосы и растет с такой же скоростью. Именно поэтому собаки нуждаются в систематическом посещении грумера. Зато их шерсть практически не линяет и не имеет запаха.

ФАКТ №6 Отличная новость для всех аллергиков

Аллергия на домашних любимцев — это настоящая проблема. Однако аллергики могут, как правило, смело заводить йоркширских терьеров, именно из-за сходства шерсти с человеческими волосами, она не вызывает острой реакции. Поэтому на шерсть йорков у людей нет аллергии.

ФАКТ № 7 Верные и отважные

Малыши-йорки очень отважны и верны своему хозяину. Кинологи уверяют, что эти собаки, несмотря на маленький размер, могут быть отличными охранниками. Вдобавок, защищая своего хозяина, они могут напасть даже на собаку в 10 раз больше самой себя или даже на человека.

 

Какие семь фактов о йоркширских терьерах стоит знать
Йоркширский терьер со своим владельцем. Фото: istockphoto.com

Напомним, мы писали, что ученые рассказали, как общение с собаками влияет на здоровье.

Также мы сообщали, что ученые дали ответ, почему маленькие собаки такие злые.

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