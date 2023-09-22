Чем особенные йоркширские терьеры — ТОП семь самых интересных фактов

Гламурные крысоловы с особенностью. Что вы не знали о йоркширских терьерах?
Эти маленькие, милые и смешные собачки с бантиками стали символом гламура и богатой жизни в свое время. Также из-за хорошего характера и небольшого размера йорков часто выбирали компаньонами для детей. Однако оказывается, мы много не знаем об этих красавчиках. А история их необыкновенная!
Рассказываем семь самых интересных фактов о йоркширских терьеров, которые вы могли не знать. Если вы владелец этой милой породы или хотите, чтобы такая собачка стала членом вашей семьи, то вам обязательно нужно это прочитать.
ТОП семь самых интересных фактов о йоркширских терьерах
ФАКТ №1 Компаньоны для бедняков
Когда породу только вывели, ее, как правило, заводили себе в компаньоны только бедняки. Причин для этого было достаточно:
- собаки компактны и не требуют много места;
- йорки мало едят;
- собачки неприхотливы (во всяком случае, были таковыми);
- йорки лучше охотники на крыс и мышей чем кошки.
ФАКТ №2 Охотники на грызунов
Сразу переходим ко второму факту — ловкие йоркширские терьеры были лучшими крысоловами. Благодаря своему маленькому размеру они могли проникать в узкие и тесные пространства, где обычно прячутся грызуны.
Эту породу особенно любили владельцы пекарен и магазинов. Часто их можно было встретить на текстильных фабриках и в угольных шахтах графств Йоркшир и Ланкашир. Кроме грызунов, терьер охотился на барсуков и других мелких животных, скрывающихся в норах.
ФАКТ №3 Символ гламура и богатства
Эта маленькая гроза грызунов очень быстро влюбила в себя человечество. Когда смотришь в эти черные глаза-бусинки, трудно устоять. Хочется заботиться об этом четырехлапом малыше.
Итак, в 90-е годы XIX века йорк стал очень популярен среди женщин аристократических кругов Великобритании. Эту лихорадку подхватила и Америка.
В ХХ веке эта собака тоже не утратила своей популярности. Она стала символом гламура и богатства. Песиков водили к грумерам, одевали в костюмы и делали прически.
Популярность йоркширского терьера и любовь к нему до сих пор не прошли. Современный йорк давно забыл свою первоначальную задачу охотника грызунов. Это стала собачка-компаньон, с которой приятно проводить время, о котором хочется заботиться. А в ответ он считает человека чем-то похожим на божество.
ФАКТ №4 Маленькая особенность — что за странные звуки?
Те, кто впервые заводят этих любимцев, могут испугаться. Иногда йоркширские терьеры издают очень странные звуки. Этим звукам уже придумали название — "обратное чихание". Вместо того чтобы выталкивать воздух из носа, у собак начинается серия судорожных движений, сопровождающихся хрюканьем.
"Обратное чихание" не представляет угрозы для здоровья животного, а возникает оно обычно из-за духов, пыльцы, пыли или других раздражителей. Так что не пугайтесь.
ФАКТ №5 Внимание к шерсти
Шерсть йоркшеров также особенная, она похожа на человеческие волосы и растет с такой же скоростью. Именно поэтому собаки нуждаются в систематическом посещении грумера. Зато их шерсть практически не линяет и не имеет запаха.
ФАКТ №6 Отличная новость для всех аллергиков
Аллергия на домашних любимцев — это настоящая проблема. Однако аллергики могут, как правило, смело заводить йоркширских терьеров, именно из-за сходства шерсти с человеческими волосами, она не вызывает острой реакции. Поэтому на шерсть йорков у людей нет аллергии.
ФАКТ № 7 Верные и отважные
Малыши-йорки очень отважны и верны своему хозяину. Кинологи уверяют, что эти собаки, несмотря на маленький размер, могут быть отличными охранниками. Вдобавок, защищая своего хозяина, они могут напасть даже на собаку в 10 раз больше самой себя или даже на человека.
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