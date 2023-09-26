Эти собаки всегда выглядят как щенки — ТОП 9 пород, в которые вы влюбитесь

Собака породы Померанский шпиц в сумке. Фото: freepik.com

Решение завести собаку — одно из самых ответственных. Четверолапые друзья требуют внимания, качественного и сбалансированного питания, ухода и регулярного осмотра у ветеренаров. Важное значение имеет и размер домашнего любимца. Ведь большие породы — это дополнительные вызовы. В то же время миниатюрным питомцам не нужны длительные прогулки, большая квартира, много корма.

Предлагаем узнать о девяти породах собак, которые остаются миниатюрными всю свою жизнь и имеют доброжелательный характер. О них рассказал опытный кинолог Дэниел Когил порталу BestLife.

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ТОП девять пород собак, которые всю жизнь выглядят как щенки

1. Йоркширский терьер

Эта порода подходит людям, имеющим аллергию на шерсть животных. Дело в том, что шерсть йорков похожа на человеческие волосы и не вызывает аллергических реакций.

По словам кинолога, это одна из самых маленьких пород в мире. Вес йоркширского терьера не превышает 3,2 кг, а рост — 23 см. Поэтому совсем не удивительно, что всю жизнь они выглядят как маленький щенок. Еще йоркширские терьеры очень умны, поэтому легко учатся командам, энергичные и веселые собаки.

Как выглядит порода Йоркширский терьер. Фото: sobakovod.club

2. Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Эта невероятно очаровательная собака вырастает чуть больше йоркширского терьера — рост 30–33 см и вес 5.5–8 кг.

Порода имеет приятный нрав. Они любезны всем членам семьи, однако выбирают для себя одного хозяина и становятся ему верным другом на всю жизнь.

Как выглядит Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Фото: depositphotos.com

3. Ши-цу

Ши-тцу — это порода собак, которая известна своим маленьким размером и длинным, шелковистым мехом. Они весят 4-7,5 кг и рост 20-28 см.

По данным американского кинологического клуба, ши-цу известны своей особой любовью к детям и отлично осваиваются даже в маленьких помещениях. Поэтому если вы живете в квартире, такая порода может стать для вас настоящей находкой.

Как выглядит порода собак Ши-цу. Фото: Fello.pet

4. Тот-пудель

Милые вьющиеся песики, в названии которых недаром есть слово игрушка, ведь они похожи на плюшевых медвежат, имеют рост 23-28 см. Вес варьируется от 6 до 8 кг.

Тот-пудели благородны и очень умны, однако имеют довольно упрямый характер. Со всем этим они становятся верными и прекрасными компаньонами.

Как выглядит порода собак Той-Пудель. Фото: sobakovod.club

5. Йоркипа

Средний йоркип, учитывая, что все они небольшие по размеру, имеет приблизительный вес 1,3-6,4 кг, в то время как его высота в холке может составлять от 17 до 38 см.

"Это гибридная порода собак, выведенная путем скрещения йоркширского терьера и мини-пуделя. Одна из главных причин, почему йоркипы всегда выглядят как щенки — их большие щенячьи глаза. Обычно они достаточно активны даже в преклонном возрасте и имеют молодой дух", — рассказывает ветеринар Кортни Джексон.

Как выглядит порода собак Йоркипа. Фото: PetTips

6. Мальтийская болонка

Мальтийская болонка весит не более 2-4 кг и ростом 20-25 см. Эта белоснежная порода любит внимание и станет для своих хозяев настоящим другом. Несмотря на маленькие размеры животных, хозяева легко могут научить их разным трюкам и командам.

Как выглядит мальтийская болонка. Фото: shutterstock.com

7. Померанский шпиц

Высота в холке от 18 до 22 см, вес 1,4–3,5 кг. Как отмечает кинолог, достигнув определенного возраста, эти собаки больше не будут меняться и останутся такими маленькими, пушистыми и оживленными всю свою жизнь.

"Для этой породы важно внимание и любовь хозяина", — подчеркивает Когил.

Как выглядит Померанский шпиц. Фото: freepik.com

8. Чихуахуа

Чихуахуа вырастают до 15-23 см в высоту и весят 0,5-3 кг. Это очень чувствительная порода и она счастлива, когда с ней общаются и относятся благосклонно. Хотя они могут дружить со многими людьми, верны они только одному человеку.

Как выглядит Чихуахуа | Фото: depositphotos.com

9. Бишон фризе

Бишон фризе — маленькая собака, которая весит примерно 6-11 кг и имеет высоту в холке 23-30 см.

"Бишоны — адаптивные компаньоны, которые прекрасно ладят с другими собаками и маленькими детьми. Их уверенность и маленький размер делают их идеальными жителями города", — говорится на сайте американского кинологического клуба.

Как выглядит порода собак Бишон фризе. Фото: depositphotos.com

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