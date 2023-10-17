Какую собаку стоит взять тем, у кого никогда не было щенка —ТОП-5 самых лучших пород

Молодая девушка, которая играет с собакой на улице. Фото: Freepik

Прежде, чем взять домой собаку, следует обращать внимание на очень много вещей, особенно, если есть маленькие дети, ведь важно, чтобы животное было дружелюбным. Поэтому нужно знать, какие породы собак подходят тем, у кого никогда не было щенка дома.

Об этом рассказывает специалист с компании по уходу за животными Elle Vet Sciences в TikTok.

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Гаванский бишон

Специалист утверждает, что эта порода собак очень милая и совсем не линяет. По ее словам, представители этой породы очень быстро привязываются к людям, а в семье чувствуют себя достаточно комфортно и отлично.

Но в то же время если с ними расставаться, они начинают очень страдать из-за этого. Также они тяжело переносят ситуации, когда им долго нужно быть в одиночестве.

Собака породы Гаванский бишон. Фото: Pinterest

Бернский зенненхунд

Женщина говорит, что эта порода является "неумной и глупой, но нежной и очаровательной". Поэтому она рекомендует завести эту породу собак тем, у кого раньше не было щенка дома.

Порода Бернский зенненхунд. Фото: скриншот с YouTube

Спрингер-спаниель

По словам специалиста, это еще одна порода собак, которую стоит завести тем, кто раньше не имел щенка. Она утверждает, что процесс дрессировки этих собак происходит очень быстро и эффективно, а сами спрингер-спаниелы считаются очень преданными.

Пес породы Спрингер-спаниель. Фото: Pixabay

Португальская водяная собака

Как говорит специалист с компании по уходу за животными Elle Vet Sciences, эта порода собак может стать очень хорошим другом для семьи. По ее словам, португальская водяная собака является очень милым, нежным и умным животным.

Португальская водяная собака. Фото: Pinterest

Спасенная из приюта собака

Эксперты считают, что одной из самых лучших собак считается та, которой дали второй шанс на жизнь. Сами собаки, которые оказались в приютах после того, как их бросили или жестоко избили предыдущие хозяева, очень любят новых владельцев.

Собака, которая находится в приюте. Фото: Freepik

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