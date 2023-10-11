ТОП-5 найспокійніших собак — які породи зайвий раз не гавкають

Собака породи Французський бульдог на руках у жінки. Фото: Freepik

Коли люди обирають собаку, яку вони хочуть для себе придбати, вони особливу увагу звертають на те, чи шумітиме вона вдома. Щоб мати вдома тиху атмосферу, варто знати, які ж популярні породи собак є найбільш спокійними серед усіх.

Про це повідомляє Pets radar.

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Французький бульдог

Ці маленькі собачки мають досить спокійний і доброзичливий характер, тому з ними не буде вдома шумно. Ця порода собак, яка є дуже маленькою за своєю природою, легко знаходять спільну мову як з людьми, так і з іншими собаками.

Не дивлячись на те, що вони дуже люблять гратися, зайвий раз вони не гавкають.

Дівчина, яка тримає у руках французького бульдога. Фото: Freepik

Басенджі

Ця порода собак ніколи не гавкає та вважається дуже спокійною за природою. Така тварина може дуже рідко видавати різні звуки, які відповідають не тільки певній ситуації, а й настрою цієї тихої собачки, наприклад, фиркання, бурмотіння та сміх.

Крім того, ця порода собак є дуже охайною за своєю натурою, а її шерсть зовсім не має аромату.

Людина, яка тримає на руках собаку породи Басенджі. Фото: Freepik

Ірландський сетер

Ці собачки дуже швидко навчаються новим командам і здатні проявляти себе з найкращого боку. Сетер є дуже гнучким і витонченим, має неймовірну стійку і здатний полювати на пернату дичину. Ця породу дуже часто обирають як домашню.

Якщо говорити про дресирування, то ірландський сетер потребує досить наполегливого, але м’якого навчання.

Собака породи Ірландський сетер. Фото: Pixabay

Бульмастиф

Цю породу собак вважають спокійною та врівноваженою, а також зовсім не здатною проявляти необґрунтовану агресію. Бульмастиф дуже відданий своїм власникам, нейтрально поводиться з друзями сім’ї та знайомими і насторожений до тих, кого він не знає.

Гавкає цей собак лише у тому випадку, якщо хоче попередити когось, хто його не бачить, про свою присутність.

Великий собака породи Бульмастиф. Фото: Freepik

Пшеничний тер’єр

Цей собака не гавкає, якщо на це немає причини, а якщо займатися його вихованням, він зовсім не створює проблем. Якщо ці собаки будуть брати участь у вашому житті, вони можуть стати надійними партнерами. Зазвичай вони мають гарний настрій, але іноді вони себе погано поводять.

Пшеничний тер’єр швидко вчить нові команди, але, як більшість тер’єрів, він може бути дуже впертим собакою.

Зовнішній вигляд собаки породи Пшеничний тер'єр. Фото: Pinterest

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