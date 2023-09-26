Коргі — чи варто заводити, плюси та мінуси породи, вартість в Україні

Щасливий коргі на руках у господарки. Фото: Getty Images

Цей коротколапий малий вухань, якого часто ніжно називають "коржик", закохує у себе українців. Йдеться про коргі. Маленькі розміри, доброзичлива мордочка й веселий характер робить цю породу собак однією з найпопулярніших в Україні. Проте, перш ніж заводити цього песика, варто дізнатися про його особливості.

Новини.LIVE розкаже, чи підходить коргі для квартири, який має характер, у чому найбільші плюси породи та які є мінуси.

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Коротка характеристика породи собак коргі

Справжній коргі є коротконогою вівчаркою, міцної та сильної статури. Існує два різновиди цієї породи — вельш-коргі-кардіган і вельш-коргі-пемброк. Саме пемброків дуже любила покійна королева Великобританії Єлизавета II.

Зазвичай коргі важать від 12 до 17 кг та мають зріст від 25 до 32 см. Живуть коргі у середньому від 12 до 15 років.

Варто пам'ятати, що не всі коргі руді, їх забарвлення набагато різноманітніше.

Маленька вівчарка з великим і безстрашним серцем — що треба знати про характер коргі

Якщо ви ведете активний спосіб життя й маєте змогу приділяти своєму улюбленцю багато часу, краще звернути увагу на вельш-коргі пемброк. Ці песики більш активні та люблять грати.

А ось вельш-коргі-кардиган відрізняється спокійнішим характером.

Ця порода собак легко уживається з іншими тваринами, навіть із кішками. З любов’ю оберігають маленьких дітей. Також вони готові захистити свого господаря у разі небезпеки.

Слід зауважити, що, попри свій милий вигляд, добродушність та приязний характер, коргі можуть бути досить агресивними. Вони довго терплять дитину, яка тягає їх за вуха і хвіст, але якщо з собакою погано поводитися, то вона може показати свій характер "вівчарки", що може закінчитися сумно.

Дресирування щеняти варто розпочати в 2-3 місяці. Коргі легко навчаються, буквально схоплюють усе нальоту. Одну команду можна вивчити з першого разу. Як і всі вівчарки, цей маленький песик потребує постійних розумових навантажень.

Коргі відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com

Чи часто хворіють коргі та які мають захворювання?

Варто дуже уважно стежити за харчуванням коргі, адже вони схильні до повноти та ожиріння. А це своєю чергою може призвести до розвитку інших захворювань. Гарною профілактикою ожиріння будуть прогулянки, щонайменше дві години на день.

Ще одним слабким місцем цієї породи є хребет, і в разі виникнення проблем собаку необхідно обов'язково показати ветеринару.

Також коргі схильні до таких захворювань:

дегенеративна мієлопатія — спадкове захворювання, що призводить до паралічу задніх кінцівок та не піддається лікуванню (виявляється у віці — 8-14 років);

сира екзема — шкірне захворювання, яке проявляється сильним свербінням. Заразитися собака може, купаючись у водоймах;

хвороба фон Віллебранда (ХфВ) — генетичне захворювання, через яке у собаки можуть бути раптові кровотечі. Розвиток хвороби може спровокувати стрес;

катаракта, атрофія та дисплазія сітківки очей.

Дорослий коргі з господаркою. Фото: depositphotos.com

Скільки коштує коргі в Україні?

2023 року вартість породистого цуценяти коргі з відповідними документами стартує приблизно від 25 тисяч гривень.

Вартість обумовлена тим, що їх дуже складно розводити. Самки коргі народжують часто під наглядом ветеринара, адже природні пологи протікають вкрай важко.

Якщо ви ризикнули завести пса без документів, не знаючи його родоводу, слід зауважити, що питання здоров'я собаки буде повністю на ваших плечах, адже у такого щеняти "невідомого походження" можуть бути різні захворювання.

Також слід знати, що утримувати таку собаку — теж задоволення не з дешевих. В середньому на місяць на пухнастика доведеться витрачати від 3 до 5 тисяч гривень.

Маленький коргі у квартирі. Фото: google.com

Для кого підходять коргі — собака-компаньйон

Це ідеальні компаньйони для сімей, що живуть у великих містах. Їх легко утримувати навіть у невеликих квартирах за умови, що з вихованцем часто гратимуть.

З огляду на терплячий характер коргі, то собаки цієї породи підійдуть сім'ям з дітьми різних вікових груп, літнім людям. Також ці активні та життєрадісні малюки із задоволенням складуть компанію такому ж активному та оптимістичному господареві-другу.

Коргі грається з господарем в саду. Фото: google.com

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