Корги — стоит ли заводить, плюсы и минусы породы, стоимость в Украине

Счастливый корги на руках у хозяйки. Фото: Getty Images

Этот коротколапый маленький ушастик, которого часто нежно называют "коржик", влюбляет в себя украинцев. Речь идет о корги. Маленькие размеры, дружелюбная мордашка и веселый характер делают эту породу собак одной из самых популярных в Украине. Однако, прежде чем заводить эту собачку, стоит узнать о ее особенностях.

Новини.LIVE расскажет, подходит ли корги для квартиры, какой у нее характер, в чем наибольшие плюсы породы и какие есть минусы.

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Краткая характеристика породы собак корги

Настоящая корги является коротконогой овчаркой, крепкого и сильного телосложения. Существует две разновидности этой породы — вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк. Именно пемброков очень любила покойная королева Великобритании Елизавета II.

Обычно корги весят от 12 до 17 кг и имеют рост от 25 до 32 см. Живут корги в среднем от 12 до 15 лет.

Следует помнить, что не все корги рыжие, их окраска гораздо разнообразнее.

Маленькая овчарка с большим и бесстрашным сердцем — что нужно знать о характере корги

Если вы ведете активный образ жизни и можете уделять своему любимцу много времени, лучше обратить внимание на вельш-корги пемброк. Эти собачки более активны и любят играть.

А вот вельш-корги-кардиган отличается более спокойным характером.

Эта порода собак легко уживается с другими животными, даже с кошками. С любовью оберегают маленьких детей. Также они готовы защитить своего хозяина в случае опасности.

Следует знать, что, несмотря на свой милый вид, добродушие и дружелюбный характер, корги могут быть достаточно агрессивными. Они долго терпят ребенка, который таскает их за уши и хвост, но если с собакой плохо обращаться, то она может показать свой характер "овчарки", что может закончиться грустно.

Дрессировку щенка следует начать в 2-3 месяца. Корги легко учатся, буквально схватывают все на лету. Одну команду можно выучить с первого раза. Как и все овчарки, эта маленькая собачка нуждается в постоянных умственных нагрузках.

Корги отдыхает на пляже. Фото: freepik.com

Часто ли болеют корги и какие имеют заболевания?

Следует очень внимательно следить за питанием корги, ведь они склонны к полноте и ожирению. А это может привести к развитию других заболеваний. Хорошей профилактикой ожирения будут прогулки, по меньшей мере, два часа в день.

Еще одним слабым местом этой породы является позвоночник и, в случае возникновения проблем, собаку необходимо обязательно показать ветеринару.

Также корги подвержены следующим заболеваниям:

дегенеративная миелопатия — наследственное заболевание, приводящее к параличу задних конечностей и не поддающееся лечению (выявляется в возрасте — 8-14 лет);

сырая экзема — кожное заболевание, проявляющееся сильным зудом. Заразиться собака может, купаясь в водоемах;

Болезнь фон Виллебранда (ХфВ) — генетическое заболевание, из-за которого у собаки могут быть внезапные кровотечения. Развитие болезни может спровоцировать стресс;

катаракта, атрофия и дисплазия сетчатки глаз.

Взрослые корги с хозяйкой. Фото: depositphotos.com

Сколько стоит корги в Украине?

В 2023 году стоимость породистого щенка корги с соответствующими документами стартует примерно от 25 тысяч гривен.

Цена обусловлена тем, что их очень сложно разводить. Самки корги рожают часто под наблюдением ветеринара, ведь природные роды протекают крайне тяжело.

Если вы рискнули завести пса без документов, не зная его родословную, следует заметить, что вопрос здоровья собаки будет полностью на ваших плечах, ведь у такого щенка "неизвестного происхождения" могут быть разные заболевания.

Также следует знать, что содержать такую собаку тоже удовольствие не из дешевых. В среднем в месяц на пушистика придется тратить от 3 до 5 тысяч гривен.

Маленькие корги в квартире. Фото: google.com

Для кого подходят корги — собака-компаньон

Это идеальные компаньоны для семей, живущих в больших городах. Их легко содержать даже в небольших квартирах при условии, что с питомцем часто будут играть.

Учитывая терпеливый характер корги, собаки этой породы подойдут семьям с детьми разных возрастов, пожилым людям. Также эти активные и жизнерадостные малыши с удовольствием составят компанию такому же активному и оптимистичному хозяину-другу.

Корги играет с хозяином в саду. Фото: google.com

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