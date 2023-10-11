ТОП-5 самых спокойных собак — какие породы лишний раз не лают

Не лают без причины: ТОП-5 пород собак, которые считаются самыми спокойными
Когда люди выбирают собаку, которую они хотят для себя приобрести, они особое внимание обращают на то, будет ли она шуметь дома. Чтобы иметь дома тихую атмосферу, стоит знать, какие же популярные породы собак наиболее спокойны среди всех.
Об этом сообщает Pets radar.
ТОП-5 самых спокойных пород собак
Французский бульдог
Эти маленькие собачки носят достаточно спокойный и дружелюбный характер, поэтому с ними не будет дома шумно. Эта порода собак, которая является очень маленькой по своей природе, легко находят общий язык как с людьми, так и с другими собаками.
Несмотря на то, что они очень любят играть, лишний раз они не лают.
Басенджи
Эта порода собак никогда не лает и считается очень спокойной по природе. Такое животное может очень редко издавать разные звуки, соответствующие не только определенной ситуации, но и настроению этой тихой собачки, например, фырканье, бормотание и смех.
Кроме того, эта порода собак очень чистоплотна по своей натуре, а ее шерсть совсем не имеет аромата.
Ирландский сеттер
Эти собачки очень быстро учатся новым командам и способны проявлять себя с лучшей стороны. Сеттер очень гибок и утончен, имеет невероятную стойку и способен охотиться на пернатую дичь. Эта порода очень часто выбирается как домашнюю.
Если говорить о дрессировке, то ирландский сеттер нуждается в достаточно упорном, но мягком обучении.
Бульмастиф
Эта порода собак считается спокойной и уравновешенной, а также совсем не способной проявлять необоснованную агрессию. Бульмастиф очень предан своим владельцам, нейтрально обращается с друзьями семьи и знакомыми и насторожен к тем, кого он не знает.
Лает эта собака только в том случае, если хочет предупредить кого-то, кто ее не видит, о своем присутствии.
Пшеничный терьер
Эта собака не лает, если на это нет причины, а если заниматься ее воспитанием, она совсем не создает проблем. Если эти собаки примут участие в вашей жизни, они могут стать надежными партнерами. Обычно у них хорошее настроение, но иногда они себя плохо ведут.
Пшеничный терьер быстро учит новые команды, но, как большинство терьеров, он может быть очень упрямой собакой.
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