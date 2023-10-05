Які собаки вважаються злими — ТОП-5 найгресивніших

Агресивна собака породи Ротвейлер. Фото: Pinterest

Агресивні собаки — це дуже небезпечно, адже до них потрібен особливий підхід, з яким теж потрібно бути дуже обережними. Варто знати, які породи собак вважаються найагресивнішими, через що їх не потрібно залишати наодинці з дітьми.

Про це повідомляє Petful.

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Пітбуль

Насправді, пітбулі є дуже розумними собаками, які вміють контролювати власні емоції та не дратуються через дрібниці. Варто зазначити, що для того, щоб на когось напасти, їм потрібна дійсно серйозна причина.

Вони дуже люблять дітей та із задоволенням граються з ними, але залишати собаку удвох з маленькою дитиною дуже небезпечно. Справа в тому, що маленька дитина може налякати собаку, через що та може на неї скоїти напад.

Собака породи Пітбуль. Фото: скриншот з YouTube

Ротвейлер

Ця порода собак спочатку виводилася для того, щоб гоняти рогату худобу, а вже зараз їх купують для охорони будинків. Через активний характер, сильну статуру та інстинкти захисту ця порода тварин здатна бути дуже агресивною.

Собака породи Ротвейлер. Фото: Pinterest

Доберман

Ця короткошерста службова порода собак, яку вивели у Німеччині, є дуже спритною, хороброю і розумною. В неї дуже розвинена мускулатура та є здатність швидко навчатися. Зазвичай доберманів вважають дуже небезпечною та агресивною породою собак.

Але злість у них з’являється тільки через те, що їх неправильно дресирували та з ними неналежним чином спілкувалися.

Собака породи Доберман. Фото: Pinterest

Німецька вівчарка

Цю породу, яку вивели ще у 1899 році у Німеччині, використовували для догляду за вівцями, через що вона і отримала таку назву. Вівчарки мають неймовірний нюх і вміють терпіти. Але якщо на її соціалізацію та дресирування не виділити час, у неї буде порушена непокірність та з’явиться агресія.

Собака породи Німецька вівчарка. Фото: Freepik

Акіта

Протягом тривалого часу цю японську породу собак використовували для полювання на оленів, кабанів чи ведмедів. Акіта завжди хоче бути головною у собачому середовищі, але власникам важливо не втратити над нею контроль.

Потрібно бути дуже ніжними до акіти та заохочувати її, адже образ милого цуценя може бути дуже оманливим.

Собака породи Акіта. Фото: Pixabay

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