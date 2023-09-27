Чим не можна годувати собаку — список небезпечних для життя продуктів

Собака спостерігає за смачним столом господарів. Фото: pexels.com

Господарі собак знають, якби смачно й ситно ми не нагодували б свого улюбленця збалансованою та корисною їжею, чотирилапий друг нізащо не пропустить "людський" стіл й буде виклянчувати смаколики, тинятися поряд у надії отримати хоч якесь частування. І часто хвостаті таки досягають свого, адже важко відмовити милим сумним оченятам та й що може статися від одного шматочку ковбаски або авокадо?

Проте не всі продукти, які споживає людина, добре впливають на стан здоров'я собаки. Щобільше, є їжа, яка токсична для тварини й смертельно небезпечна. Чому не можна годувати домашнього улюбленця зі свого столу та які продукти заборонено давати песику, розбираємося далі в матеріалі.

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Яке м'ясо не можна собакам

Перш за все, слід знати, що собак заборонено годувати консервацією, напівфабрикатами та ковбасними виробами.

Такі продукти містять у своєму складі багато солі, спецій, консервантів, підсилювачів смаку та інших хімічних добавок. Такі речовини можуть викликати у тварини алергічну реакцію. Тож, замість того, щоб пригостити свого песика сосискою, ковбаскою або пельменями, краще порадуйте його спеціальними ласощами для собак, проте пам'ятайте про міру.

Найшкідливіше м'ясо для собак — свинина, адже вона надто жирна. Крім того, сирий або погано оброблений продукт може стати причиною зараження глистами.

Не бажано годувати собаку й куркою, оскільки вона може викликати алергію. Таке м'ясо необхідно вводити в раціон поступово і не тримати на курці свого улюбленця весь час.

Також не можна давати собакам смажене м'ясо та іншу смажену їжу. Це може викликати порушення в роботі шлунково-кишкового тракту і навіть призвести до панкреатиту.

Яке м'ясо можна собакам

Собакам можна давати нежирне м'ясо, а саме:

птицю;

яловичину;

телятину;

субпродукти з них: печінка, язик, серце, яловиче вим'я, губи та вуха, хвости.

Яке м'ясо можна собакам. Фото: google.com

Чи можна давати собакам кістки

Ветеринари забороняють годувати собак кістками, навіть одна кісточка може стати останньою, особливо, якщо йдеться про курячі, качині, гусячі, індичі трубчасті кісточки.

Коли собака їх розгризає, утворюються осколки з гострими краями. Вони до кінця не перетравлюються і можуть пошкодити стравохід, внутрішні органи, викликати кровотечу і навіть призвести до летального результату. З цієї ж причини не можна давати будь-які варені кістки, оскільки вони стають занадто тверді.

З курячих кісток допускається знімати та давати вихованцеві хрящі.

Також ветеринари дозволяють радувати улюбленця сирими кістками. Рекомендується давати яловичі натуральні, сирі кістки.

Сирі кістки задовольняють потребу собаки в жуванні й нерідко діють як антистрес, є природним джерелом кальцію і фосфору, очищають зуби від нальоту.

Сабака нюхає кісточку. Фото: pexels.com

Які фрукти та овочі можна і не можна собакам

Собачі шлунки погано переносять кислоту, яка міститься в цитрусових. Крім того, заборонено давати виноград — він викликає підвищене газоутворення і призводить до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Кісточки та шкірка авокадо можуть викликати розлад шлунка або блювоту. Не рекомендується картопля.

Допустимі та корисні для собак фрукти й овочі з наших широт в розумних кількостях:

морква;

цвітна капуста;

кабачок;

огірки;

гарбуз (варений або тушкований);

буряк (варений або тушкований);.

Свіжі овочі додавати в дрібно нарізаному або натертому вигляді.

Корисний раціон для собаки. Фото: freepik.com

Що можна давати собаці з людської їжі — каші, сир і яйця

Крупи корисні для собак, ветеринари радять годувати:

гречаною крупою — цю кашу варто не варити, а заливати водою на ніч;

вівсянкою — добре діє при розладах травлення;

рис — постійно давати не рекомендується, щоб уникнути запорів, аналогічно й з ячмінною кашею.

Інші крупи, такі як пшенична, перлова, манна, кукурудзяна, а також всі бобові з раціону собаки потрібно виключити.

Чи можна давати собаці суп або борщ. Ветеринари не радять цього робити. Собаки погано перетравлюють великий набір різних продуктів, і краще поєднувати їх не більше двох. Наприклад:

каша з м'ясом;

каша з овочами;

каша з сиром;

сир з яйцем.

Абсолютно потрібно виключити з раціону:

солодощі;

шоколад;

гострі продукти;

солоні продукти;

хліб;

родзинки;

горіхи;

молоко.

Все це або погано перетравлюється, або призводить до розладів травлення, або взагалі токсичне.

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