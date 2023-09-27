Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Никогда не кормите этим собаку: что будет, если давать любимцу еду со стола arrow

Никогда не кормите этим собаку: что будет, если давать любимцу еду со стола

27 сентября 2023 22:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Чем нельзя кормить собаку — список опасных для жизни продуктов
Собака наблюдает за вкусным столом хозяев. Фото: pexels.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Хозяева собак знают, как бы вкусно и сытно мы ни накормили бы своего любимца сбалансированной и полезной едой, четырехлапый друг ни за что не пропустит "человеческий" стол и будет выклянчивать вкусности, бродить рядом в надежде получить хоть какое-нибудь угощение. И часто хвостатые таки достигают своего, ведь трудно отказать милым грустным глазкам и что может произойти от одного кусочка колбаски или авокадо?

Однако не все продукты, потребляемые человеком, хорошо влияют на состояние здоровья собаки. Более того, есть пища, которая токсична для животного и смертельно опасна. Почему нельзя кормить домашнего любимца со своего стола и какие продукты запрещено давать собачкам, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

Какое мясо нельзя собакам

Прежде всего следует знать, что собак запрещено кормить консервацией, полуфабрикатами и колбасными изделиями.

Такие продукты содержат много соли, специй, консервантов, усилителей вкуса и других химических добавок. Такие вещества могут вызвать у животного аллергическую реакцию. Поэтому, вместо того, чтобы угостить свою собачку сосиской, колбаской или пельменями, лучше порадуйте его специальным лакомством для собак, однако помните о мере.

Самое вредное мясо для собак — свинина, ведь она слишком жирная. Кроме того, сырой или плохо обработанный продукт может явиться причиной заражения глистами.

Не желательно кормить собаку и курицей, поскольку она может вызвать аллергию. Такое мясо необходимо вводить в рацион постепенно и не держать на курице своего любимца все время.

Также нельзя давать собакам жареное мясо и другую жареную пищу. Это может вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта и даже привести к панкреатиту.

Какое мясо можно собакам

Собакам можно давать нежирное мясо, а именно:

  • птицу;
  • говядину;
  • телятину;
  • субпродукты из них: печень, язык, сердце, говяжье вымя, губы и уши, хвосты.

 

Какое мясо нельзя собакам
Какое мясо можно собакам. Фото: google.com

Можно ли давать собакам кости

Ветеринары запрещают кормить собак костями, даже одна косточка может стать последней, особенно, если речь идет о куриных, утиных, гусиных, индюшачьих трубчатых косточках.

Когда собака их разгрызает, образуются осколки с острыми краями. Они до конца не перевариваются и могут повредить пищевод, внутренние органы, вызвать кровотечение и даже привести к летальному исходу. По этой же причине нельзя давать какие-либо вареные кости, поскольку они становятся слишком жесткими.

С куриных костей допускается снимать и давать питомцу хрящи.

Также ветеринары позволяют радовать любимца сырыми костями. Рекомендуется давать говяжьи натуральные, сырые кости.

Сырые кости удовлетворяют потребность собаки в жевании и нередко действуют как антистресс, являются естественным источником кальция и фосфора, очищают зубы от налета.

 

Можно ли давать собакам кости
Собака нюхает косточку. Фото: pexels.com

Какие фрукты и овощи можно и нельзя собакам

Собачьи желудки плохо переносят кислоту, содержащуюся в цитрусовых. Кроме того, запрещено давать виноград — он вызывает повышенное газообразование и приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Косточки и кожура авокадо могут вызвать расстройство желудка или рвоту. Не рекомендуется картофель.

Допустимые и полезные для собак фрукты и овощи из наших широт в разумных количествах:

  • морковь;
  • цветная капуста;
  • кабачок;
  • огурцы;
  • тыква (вареная или тушеная);
  • свекла (вареная или тушеная);

Свежие овощи добавлять в мелко нарезанном или натертом виде.

 

Какие фрукты и овощи можно и нельзя собакам
Полезеный рацион для собаки. Фото: freepik.com

Что можно давать собаке из человеческой пищи — каши, сыр и яйца

Крупы, полезные для собак. Ветеринары советуют кормить:

  • гречневой крупой — эту кашу следует не варить, а заливать водой на ночь;
  • овсянкой — хорошо действует при расстройствах пищеварения;
  • рис — постоянно давать не рекомендуется, чтобы избежать запоров, аналогично и с ячменной кашей.

Другие крупы, такие как пшеничная, перловая, манная, кукурузная, а также все бобовые из рациона собаки нужно исключить.

Можно ли давать собаке суп или борщ. Ветеринары не советуют этого делать. Собаки плохо переваривают большой набор разных продуктов, и лучше совмещать их не больше двух. К примеру:

  • каша с мясом;
  • каша с овощами;
  • каша с творогом;
  • сыр с яйцом.

Совершенно нужно исключить из рациона:

  • сладости;
  • шоколад;
  • острые продукты;
  • соленые продукты;
  • хлеб;
  • изюм;
  • орехи;
  • молоко.

Все это либо плохо переваривается, либо приводит к расстройствам пищеварения, либо вообще токсично.

 

Ранее мы сообщали семь самых интересных фактов о йоркширских терьерах, которые вы могли не знать.

Напомним, мы писали, что нужно знать тем, кто мечтает завести собаку породы корги.

Также мы рассказывали о девяти породах собак, которые всегда выглядят как щенки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз