Чем нельзя кормить собаку — список опасных для жизни продуктов

Собака наблюдает за вкусным столом хозяев. Фото: pexels.com

Хозяева собак знают, как бы вкусно и сытно мы ни накормили бы своего любимца сбалансированной и полезной едой, четырехлапый друг ни за что не пропустит "человеческий" стол и будет выклянчивать вкусности, бродить рядом в надежде получить хоть какое-нибудь угощение. И часто хвостатые таки достигают своего, ведь трудно отказать милым грустным глазкам и что может произойти от одного кусочка колбаски или авокадо?

Однако не все продукты, потребляемые человеком, хорошо влияют на состояние здоровья собаки. Более того, есть пища, которая токсична для животного и смертельно опасна. Почему нельзя кормить домашнего любимца со своего стола и какие продукты запрещено давать собачкам, разбираемся дальше в материале.

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Какое мясо нельзя собакам

Прежде всего следует знать, что собак запрещено кормить консервацией, полуфабрикатами и колбасными изделиями.

Такие продукты содержат много соли, специй, консервантов, усилителей вкуса и других химических добавок. Такие вещества могут вызвать у животного аллергическую реакцию. Поэтому, вместо того, чтобы угостить свою собачку сосиской, колбаской или пельменями, лучше порадуйте его специальным лакомством для собак, однако помните о мере.

Самое вредное мясо для собак — свинина, ведь она слишком жирная. Кроме того, сырой или плохо обработанный продукт может явиться причиной заражения глистами.

Не желательно кормить собаку и курицей, поскольку она может вызвать аллергию. Такое мясо необходимо вводить в рацион постепенно и не держать на курице своего любимца все время.

Также нельзя давать собакам жареное мясо и другую жареную пищу. Это может вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта и даже привести к панкреатиту.

Какое мясо можно собакам

Собакам можно давать нежирное мясо, а именно:

птицу;

говядину;

телятину;

субпродукты из них: печень, язык, сердце, говяжье вымя, губы и уши, хвосты.

Какое мясо можно собакам. Фото: google.com

Можно ли давать собакам кости

Ветеринары запрещают кормить собак костями, даже одна косточка может стать последней, особенно, если речь идет о куриных, утиных, гусиных, индюшачьих трубчатых косточках.

Когда собака их разгрызает, образуются осколки с острыми краями. Они до конца не перевариваются и могут повредить пищевод, внутренние органы, вызвать кровотечение и даже привести к летальному исходу. По этой же причине нельзя давать какие-либо вареные кости, поскольку они становятся слишком жесткими.

С куриных костей допускается снимать и давать питомцу хрящи.

Также ветеринары позволяют радовать любимца сырыми костями. Рекомендуется давать говяжьи натуральные, сырые кости.

Сырые кости удовлетворяют потребность собаки в жевании и нередко действуют как антистресс, являются естественным источником кальция и фосфора, очищают зубы от налета.

Собака нюхает косточку. Фото: pexels.com

Какие фрукты и овощи можно и нельзя собакам

Собачьи желудки плохо переносят кислоту, содержащуюся в цитрусовых. Кроме того, запрещено давать виноград — он вызывает повышенное газообразование и приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Косточки и кожура авокадо могут вызвать расстройство желудка или рвоту. Не рекомендуется картофель.

Допустимые и полезные для собак фрукты и овощи из наших широт в разумных количествах:

морковь;

цветная капуста;

кабачок;

огурцы;

тыква (вареная или тушеная);

свекла (вареная или тушеная);

Свежие овощи добавлять в мелко нарезанном или натертом виде.

Полезеный рацион для собаки. Фото: freepik.com

Что можно давать собаке из человеческой пищи — каши, сыр и яйца

Крупы, полезные для собак. Ветеринары советуют кормить:

гречневой крупой — эту кашу следует не варить, а заливать водой на ночь;

овсянкой — хорошо действует при расстройствах пищеварения;

рис — постоянно давать не рекомендуется, чтобы избежать запоров, аналогично и с ячменной кашей.

Другие крупы, такие как пшеничная, перловая, манная, кукурузная, а также все бобовые из рациона собаки нужно исключить.

Можно ли давать собаке суп или борщ. Ветеринары не советуют этого делать. Собаки плохо переваривают большой набор разных продуктов, и лучше совмещать их не больше двух. К примеру:

каша с мясом;

каша с овощами;

каша с творогом;

сыр с яйцом.

Совершенно нужно исключить из рациона:

сладости;

шоколад;

острые продукты;

соленые продукты;

хлеб;

изюм;

орехи;

молоко.

Все это либо плохо переваривается, либо приводит к расстройствам пищеварения, либо вообще токсично.

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