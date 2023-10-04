Що характер собаки говорить про особистість власника? Дізнайтесь таємницю

Господар зі своєю собакою обіймається на дивані. Фото: krasivosti.pro

Собаки схожі на своїх господарів — це твердження абсолютно правдиве. Щобільше, характер чотирилапого друга може розповісти про деякі риси свого власника.

Про це розповіла фахівець із поведінки тварин, дресирувальниця Кейт Хембрі з Бостона, штат Массачусетс. Пише Newsweek.

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Експертка має багатий досвід роботи у ветеринарних центрах та притулках для порятунку тварин. Зокрема, вона допомагала собакам позбутися агресії, страхів, фобій, руйнівної поведінки та стереотипної поведінки.

Наші собаки відзеркалюють нашу особистість

Хембрі пояснила, чому наші собаки вловлюють частини нашої особистості та ідентичності і як темперамент песика може бути прямим відображенням характеру господаря.

"Особисті розвиваються через генетику та навколишнє середовище, які впливають на навчання, а також на формування особистості собаки так чи інакше. Залежно від конкретного середовища, в якому собака живе, певні риси характеру можуть віддзеркалювати риси свого власника", — зазначила вона.

Спеціалістка навела приклад, якщо господар веде активне життя, цікавиться спортом, подорожами, походами й залучає до пригод свою собаку, то відповідно улюбленець буде енергійним та комунікабельним, не боятиметься подорожей транспортом або машиною.

Якщо особистість наших собак здатна віддзеркалювати нашу власну, то грайливість і енергійність собаки може відображати прихильність її власника до спілкування або участі у заходах на свіжому повітрі.

І навпаки, якщо господар звик більшу частину часу проводити з собакою на дивані, обіймаючи пухнастого, то хвостатий друг може мати схильність до обіймів, оскільки це те, що вона звикла робити зі своїм господарем.

Собака цілує свого господаря. Фото: krasivosti.pro

Чотирилапі емпати

Зоопсихологиня стверджує, що собаки здатні вловлювати наше почуття стресу та тривоги, а іноді й відображати наші хвороби та нездужання.

Якщо людина перебуває у депресії або в сильному розпачу, хвостатий обов'язково це відчує.

Емпатія у собак до своїх власників обумовлена можливістю тонше сприймати найменші зміни міміки, жестів та тембру голосу. Також собаки чутливі до зміни частоти серцебиття та дихання свого улюбленого власника.

Не можна забувати про генетику

Хембрі підкреслює, характер собаки не повністю залежить від власника та її середовища. Багато за що відповідає генетика. Характер пса може залежати й від породи.

Собаки, які проявляють екстремальну поведінку, швидше за все, успадкували ці риси від своєї породи або раннього дитинства.

"Дослідження навіть показують, що такі емоції, як страх, можуть передаватися в утробі. Такі емоції, як страх, можуть проявлятися як характерні риси сором’язливості та антисоціальності у собак, або навіть як прояви агресивних сигналів. Однак ці риси характеру жодним чином не є відображенням їхнього власника", — пояснила вона.

За цією логікою, хоча значна частина особистості наших собак сформована нашою особистістю, їх індивідуальність, унікальна.

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