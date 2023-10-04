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Что характер собаки может рассказать о личности владельца? Тайна раскрыта

4 октября 2023 21:29
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что характер собаки говорит о личности владельца? Узнайте тайну
Хозяин со своей собакой обнимается на диване. Фото: krasivosti.pro
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Собаки похожи на своих хозяев — это утверждение абсолютно правдиво. Более того, характер четырехлапого друга может рассказать о некоторых чертах своего владельца.

Об этом рассказала специалист по поведению животных, дрессировщица Кейт Хэмбри из Бостона, штат Массачусетс. Пишет Newsweek.

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Эксперт имеет богатый опыт работы в ветеринарных центрах и приютах для спасения животных. В частности, она помогала собакам избавиться от агрессии, страхов, фобий, разрушительного поведения и стереотипного поведения.

Наши собаки отражают нашу личность

Хембри объяснила, почему наши собаки улавливают части нашей личности и идентичности и как темперамент собачки может быть прямым отражением характера хозяина.

"Личности развиваются через генетику и окружающую среду, которые влияют на обучение, а также на формирование личности собаки так или иначе. В зависимости от конкретной среды, в которой собака живет, некоторые черты характера могут отражать черты своего владельца", — отметила она.

Специалистка привела пример, если хозяин ведет активную жизнь, интересуется спортом, путешествиями, походами и привлекает к приключениям свою собаку, соответственно любимец будет энергичным и коммуникабельным, не будет бояться путешествий транспортом или машиной.

Если личность наших собак способна отражать нашу собственную, то игривость и энергичность собаки может отражать расположение ее владельца к общению или участию в мероприятиях на свежем воздухе.

И наоборот, если хозяин привык большую часть времени проводить с собакой на диване, обнимая пушистого, то хвостатый друг может обладать склонностью к объятиям, поскольку это то, что она привыкла делать со своим хозяином.

 

Что характер собаки говорит о личности владельца?
Собака целует своего хозяина. Фото: krasivosti.pro

Четырехлапые эмпаты

Зоопсихолог утверждает, что собаки способны улавливать наше чувство стресса и тревоги, а иногда и отражать наши болезни и недомогания.

Если человек находится в депрессии или сильном отчаянии, хвостатый обязательно это почувствует.

Эмпатия у собак к своим владельцам обусловлена возможностью тоньше воспринимать малейшие изменения мимики, жестов и тембра голоса. Также собаки чувствительны к изменению частоты сердцебиения и дыхания своего любимого владельца.

Нельзя забывать о генетике

Хэмбри подчеркивает, характер собаки не полностью зависит от владельца и его среды. За многое отвечает генетика. Характер собаки может зависеть и от породы.

Собаки, проявляющие экстремальное поведение, скорее всего, унаследовали эти черты от своей породы или раннего детства.

"Исследования даже показывают, что такие эмоции, как страх, могут передаваться в утробе. Такие эмоции, как страх, могут проявляться как характерные черты застенчивости и антисоциальности у собак или даже как проявления агрессивных сигналов. Однако эти черты характера никоим образом не является отражением их владельца", — объяснила она.

По этой логике, хоть значительная часть личности наших собак сформирована нашей личностью, их индивидуальность уникальна.

Раньше мы писали, что нужно знать тем, кто мечтает завести собаку породы корги.

Напомним, мы рассказывали, почему нельзя кормить домашнего любимца со своего стола и какие продукты запрещено давать собачке.

Также мы сообщали семь самых интересных фактов о йоркширских терьерах, которые вы могли не знать.

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