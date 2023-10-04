Что характер собаки говорит о личности владельца? Узнайте тайну

Хозяин со своей собакой обнимается на диване. Фото: krasivosti.pro

Собаки похожи на своих хозяев — это утверждение абсолютно правдиво. Более того, характер четырехлапого друга может рассказать о некоторых чертах своего владельца.

Об этом рассказала специалист по поведению животных, дрессировщица Кейт Хэмбри из Бостона, штат Массачусетс. Пишет Newsweek.

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Эксперт имеет богатый опыт работы в ветеринарных центрах и приютах для спасения животных. В частности, она помогала собакам избавиться от агрессии, страхов, фобий, разрушительного поведения и стереотипного поведения.

Наши собаки отражают нашу личность

Хембри объяснила, почему наши собаки улавливают части нашей личности и идентичности и как темперамент собачки может быть прямым отражением характера хозяина.

"Личности развиваются через генетику и окружающую среду, которые влияют на обучение, а также на формирование личности собаки так или иначе. В зависимости от конкретной среды, в которой собака живет, некоторые черты характера могут отражать черты своего владельца", — отметила она.

Специалистка привела пример, если хозяин ведет активную жизнь, интересуется спортом, путешествиями, походами и привлекает к приключениям свою собаку, соответственно любимец будет энергичным и коммуникабельным, не будет бояться путешествий транспортом или машиной.

Если личность наших собак способна отражать нашу собственную, то игривость и энергичность собаки может отражать расположение ее владельца к общению или участию в мероприятиях на свежем воздухе.

И наоборот, если хозяин привык большую часть времени проводить с собакой на диване, обнимая пушистого, то хвостатый друг может обладать склонностью к объятиям, поскольку это то, что она привыкла делать со своим хозяином.

Собака целует своего хозяина. Фото: krasivosti.pro

Четырехлапые эмпаты

Зоопсихолог утверждает, что собаки способны улавливать наше чувство стресса и тревоги, а иногда и отражать наши болезни и недомогания.

Если человек находится в депрессии или сильном отчаянии, хвостатый обязательно это почувствует.

Эмпатия у собак к своим владельцам обусловлена возможностью тоньше воспринимать малейшие изменения мимики, жестов и тембра голоса. Также собаки чувствительны к изменению частоты сердцебиения и дыхания своего любимого владельца.

Нельзя забывать о генетике

Хэмбри подчеркивает, характер собаки не полностью зависит от владельца и его среды. За многое отвечает генетика. Характер собаки может зависеть и от породы.

Собаки, проявляющие экстремальное поведение, скорее всего, унаследовали эти черты от своей породы или раннего детства.

"Исследования даже показывают, что такие эмоции, как страх, могут передаваться в утробе. Такие эмоции, как страх, могут проявляться как характерные черты застенчивости и антисоциальности у собак или даже как проявления агрессивных сигналов. Однако эти черты характера никоим образом не является отражением их владельца", — объяснила она.

По этой логике, хоть значительная часть личности наших собак сформирована нашей личностью, их индивидуальность уникальна.

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