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Лучше держаться от них подальше! ТОП-5 самых агрессивных пород собак

5 октября 2023 20:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие собаки считаются злыми — ТОП-5 самых агрессивных
Агрессивная собака породы Ротвейлер. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Агрессивные собаки — это очень опасно, ведь к ним нужен особый подход, с которым тоже нужно быть очень осторожными. Следует знать, какие породы собак считаются агрессивными, из-за чего их не нужно оставлять наедине с детьми.

Об этом сообщает Petful.

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ТОП-5 самых агрессивных пород собак

Питбуль

На самом деле, питбули очень умные собаки, которые умеют контролировать собственные эмоции и не раздражаются по пустякам. Стоит отметить, что для того, чтобы на кого-то напасть, им нужна действительно серьезная причина.

Они очень любят детей и с удовольствием играют с ними, но оставлять собаку вдвоем с маленьким ребенком очень опасно. Дело в том, что маленький ребенок может испугать собаку, из-за чего та может совершить нападение.

Питбуль
Собака породы Питбуль. Фото: скриншот с YouTube

Ротвейлер

Эта порода собак сначала выводилась для того, чтобы гонять рогатый скот, а уже сейчас их покупают для охраны домов. Из-за активного характера, сильного телосложения и инстинктов защиты эта порода животных способна быть очень агрессивной.

Ротвейлер
Собака породы Ротвейлер. Фото: Pinterest

Доберман

Эта короткошерстная служебная порода собак, которую вывели в Германии, очень ловкая, храбрая и умная. У нее очень развита мускулатура и способность быстро учиться. Обычно доберманов считают очень опасной и агрессивной породой собак.

Но злоба у них появляется только потому, что их неправильно дрессировали и с ними неправильно общались.

Доберман
Собака породы Доберман. Фото: Pinterest

Немецкая овчарка

Эту породу, которую вывели еще в 1899 году в Германии, использовали для ухода за овцами, поэтому она и получила такое название. Овчарки обладают невероятным обонянием и умеют терпеть. Но если на ее социализацию и дрессировку не выделить время, у нее будет нарушена непокорность и появится агрессия.

Немецкая овчарка
Собака породы Немецкая овчарка. Фото: Freepik

Акита

В течение длительного времени эту японскую породу собак использовали для охоты на оленей, кабанов или медведей. Акита всегда хочет быть главной в собачьей среде, но владельцам важно не потерять над ней контроль.

Нужно быть очень нежными к аките и поощрять ее, ведь образ милого щенка может быть очень обманчивым.

Акита
Собака породы Акита. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, что будет, если давать собаке еду со стола.

Раньше мы рассказывали о том, какие породы собак похожи на маленьких щенков.

Также мы сообщали о том, как общение с собаками влияет на здоровье людей.

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