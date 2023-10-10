ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак — вивчають команду за декілька повторень

Принесуть не тільки капці: ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак
Собаки — це дуже розумні створіння, які вміють розуміти своїх господарів лише після одного погляду, та не тільки це стосується великих за розміром тварин. Маленькі собачки теж є дуже розумними, хоча деякі вважають, що розмір їхнього мозку відповідає розміру їхнього тіла, втім, це не так.
Новини.LIVE представляє вам ТОП-5 найрозумніших собак маленьких порід.
Які дрібні собаки вважаються найрозумнішими
Пудель
Ця порода собак вважається однією з найкмітливіших у світі. Спочатку цих тварин виводили для того, щоб вони шукали трюфелі, але зараз вони є собаками-компаньйонами. Через високий інтелект цю породу дуже легко дресирувати, вони навіть можуть досягти успіху в кінологічному спорті.
Пудель може вивчити нову команду менше, ніж за п’ять повторень, тому його називають однією з найрозумніших порід.
Папільйон
Вага цієї породи з вушками у формі крил становить лише три-п’ять кілограм. Ці собаки мають досить розвинений адаптивний інтелект, вміють добре запам’ятовувати вимоги та добре справляються з різними задачами, які перед ними ставлять власники.
Ці маленькі, але дуже енергійні собаки люблять показувати власні трюки та знаходять спільну мову з дітьми.
Шелті
Ця порода собак вважається досить активною, а у давні часи її використовували для охорони стада, адже вони одразу подавали знак, коли хтось підходив до тварин. Зазвичай шелті гоняються за кроликами, білками або тими, хто проникає у будинок.
Власникам дуже легко вчити цю породу новим та навіть складним командам. Вона здатна вивчити нову команду після п’яти повторень.
Вельш-коргі пемброк
Спочатку цю породу тварин розводили для того, щоб пасти худобу, та це вони роблять і сьогодні. Не дивлячись на те, що вони є досить маленькими, вони можуть виконувати ті задачі, які не може виконати більшість інших порід.
Щоб вивчити нову команду, їм потрібно повторювати її від п’яти до 15 разів.
Йоркширський тер'єр
Ця популярна порода є дуже самовпевненою та незалежною, а люди називають її великим собакою у маленькому тілі. Йоркширський тер’єр є дуже дружелюбним та лояльним, особливо, це стосується людей в похилому віці та з різними хворобами.
Вчені з'ясували, що ця порода здатна освоїти новий трюк за 15-20 повторень.
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