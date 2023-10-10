Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Принесуть не тільки капці: ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак arrow

Принесуть не тільки капці: ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак

10 жовтня 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак — вивчають команду за декілька повторень
Молода жінка, яка витирає собаку породи Коргі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Собаки — це дуже розумні створіння, які вміють розуміти своїх господарів лише після одного погляду, та не тільки це стосується великих за розміром тварин. Маленькі собачки теж є дуже розумними, хоча деякі вважають, що розмір їхнього мозку відповідає розміру їхнього тіла, втім, це не так.

Новини.LIVE представляє вам ТОП-5 найрозумніших собак маленьких порід.

Читайте також:

Які дрібні собаки вважаються найрозумнішими

Пудель

Ця порода собак вважається однією з найкмітливіших у світі. Спочатку цих тварин виводили для того, щоб вони шукали трюфелі, але зараз вони є собаками-компаньйонами. Через високий інтелект цю породу дуже легко дресирувати, вони навіть можуть досягти успіху в кінологічному спорті.

Пудель може вивчити нову команду менше, ніж за п’ять повторень, тому його називають однією з найрозумніших порід. 

Маленькая собака породы Пудель
Маленький собака породи Пудель. Фото: Freepik

Папільйон

Вага цієї породи з вушками у формі крил становить лише три-п’ять кілограм. Ці собаки мають досить розвинений адаптивний інтелект, вміють добре запам’ятовувати вимоги та добре справляються з різними задачами, які перед ними ставлять власники.

Ці маленькі, але дуже енергійні собаки люблять показувати власні трюки та знаходять спільну мову з дітьми.

Собака породы Папильон
Собака породи Папільйон. Фото: Freepik

Шелті

Ця порода собак вважається досить активною, а у давні часи її використовували для охорони стада, адже вони одразу подавали знак, коли хтось підходив до тварин. Зазвичай шелті гоняються за кроликами, білками або тими, хто проникає у будинок.

Власникам дуже легко вчити цю породу новим та навіть складним командам. Вона здатна вивчити нову команду після п’яти повторень.

Порода Шелти
Порода Шелті, яка використовувалася для охорони стада. Фото: Freepik

Вельш-коргі пемброк

Спочатку цю породу тварин розводили для того, щоб пасти худобу, та це вони роблять і сьогодні. Не дивлячись на те, що вони є досить маленькими, вони можуть виконувати ті задачі, які не може виконати більшість інших порід. 

Щоб вивчити нову команду, їм потрібно повторювати її від п’яти до 15 разів.

Собака породы Вельш-корги пемброк
Собака породи Вельш-коргі пемброк. Фото: Pinterest

Йоркширський тер'єр

Ця популярна порода є дуже самовпевненою та незалежною, а люди називають її великим собакою у маленькому тілі. Йоркширський тер’єр є дуже дружелюбним та лояльним, особливо, це стосується людей в похилому віці та з різними хворобами.

Вчені з'ясували, що ця порода здатна освоїти новий трюк за 15-20 повторень.

Собака породы Йоркширский терьер
Собака породи Йоркширський тер'єр. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко навчити свого собаку давати лапу. 

Раніше ми розповідали про ТОП-5 найагресивніших порід собак у світі. 

Також ми повідомляли про те, які породи собак вважаються найменшими серед усіх.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз