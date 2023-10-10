ТОП-5 найрозумніших дрібних порід собак — вивчають команду за декілька повторень

Молода жінка, яка витирає собаку породи Коргі. Фото: Freepik

Собаки — це дуже розумні створіння, які вміють розуміти своїх господарів лише після одного погляду, та не тільки це стосується великих за розміром тварин. Маленькі собачки теж є дуже розумними, хоча деякі вважають, що розмір їхнього мозку відповідає розміру їхнього тіла, втім, це не так.

Новини.LIVE представляє вам ТОП-5 найрозумніших собак маленьких порід.

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Пудель

Ця порода собак вважається однією з найкмітливіших у світі. Спочатку цих тварин виводили для того, щоб вони шукали трюфелі, але зараз вони є собаками-компаньйонами. Через високий інтелект цю породу дуже легко дресирувати, вони навіть можуть досягти успіху в кінологічному спорті.

Пудель може вивчити нову команду менше, ніж за п’ять повторень, тому його називають однією з найрозумніших порід.

Маленький собака породи Пудель. Фото: Freepik

Папільйон

Вага цієї породи з вушками у формі крил становить лише три-п’ять кілограм. Ці собаки мають досить розвинений адаптивний інтелект, вміють добре запам’ятовувати вимоги та добре справляються з різними задачами, які перед ними ставлять власники.

Ці маленькі, але дуже енергійні собаки люблять показувати власні трюки та знаходять спільну мову з дітьми.

Собака породи Папільйон. Фото: Freepik

Шелті

Ця порода собак вважається досить активною, а у давні часи її використовували для охорони стада, адже вони одразу подавали знак, коли хтось підходив до тварин. Зазвичай шелті гоняються за кроликами, білками або тими, хто проникає у будинок.

Власникам дуже легко вчити цю породу новим та навіть складним командам. Вона здатна вивчити нову команду після п’яти повторень.

Порода Шелті, яка використовувалася для охорони стада. Фото: Freepik

Вельш-коргі пемброк

Спочатку цю породу тварин розводили для того, щоб пасти худобу, та це вони роблять і сьогодні. Не дивлячись на те, що вони є досить маленькими, вони можуть виконувати ті задачі, які не може виконати більшість інших порід.

Щоб вивчити нову команду, їм потрібно повторювати її від п’яти до 15 разів.

Собака породи Вельш-коргі пемброк. Фото: Pinterest

Йоркширський тер'єр

Ця популярна порода є дуже самовпевненою та незалежною, а люди називають її великим собакою у маленькому тілі. Йоркширський тер’єр є дуже дружелюбним та лояльним, особливо, це стосується людей в похилому віці та з різними хворобами.

Вчені з'ясували, що ця порода здатна освоїти новий трюк за 15-20 повторень.

Собака породи Йоркширський тер'єр. Фото: Freepik

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